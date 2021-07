Vorgetäuschte Liebe: Frau im Donau-Ries-Kreis als Opfer

Eine raffinierte Betrügerbande täuscht einer 79-Jährigen im Donau-Ries-Kreis die große Liebe vor. Das Opfer zahlt viel Geld.

Eine Seniorin aus dem Donau-Ries-Kreis glaubte an die große Liebe – auch wenn sie den „Partner“ nie persönlich gesehen hat und dieser offenbar viel jünger war. Sie überwies ihm viel Geld – und musste nun feststellen, dass sie höchstwahrscheinlich einer Betrügerbande aufgesessen ist.

Ein vermeintlicher US-Soldat täuscht eine Liebesbeziehung vor

Es ist eine Masche, vor der die Polizei seit längerer Zeit warnt und die in internationalen Ermittlerkreisen die englischsprachige Bezeichnung „Love Scam“ (Liebesbetrug) hat. Im Fall der Rentnerin aus Nordschwaben passierte Folgendes: Ein vermeintlicher US-Soldat kontaktierte die Frau seit September 2020 über Handynachrichten. Er gab vor, im Jemen stationiert zu sein und spielte auf fernmündlich-elektronischem Weg eine Liebesbeziehung vor.

Die Rentnerin überweist viel Geld in die Türkei

Die Betrüger schafften es, zu der 79-Jährigen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Auf dieser Basis täuschte die Bande vor, dass sich der „Soldat“ in einer schwierigen Lage befindet. Die Rentnerin überwies über einen Internet-Bezahldienst vielfach Geld für verschiedenste Angelegenheiten, so die Polizei. Unter anderem galt es, einen angeblichen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden. Insgesamt transferierte die Frau über den anonymen Dienstleister über 20.000 Euro in die Türkei.

Als jetzt wieder eine vierstellige Summe überwiesen werden sollte, erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Die hat Ermittlungen wegen Betrugsverdachts aufgenommen. In ihrem Pressebericht merkt die Dienststelle an: „Die komplette Geschichte des angeblichen Soldaten ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit frei erfunden.“ (dz)

Lesen Sie dazu auch