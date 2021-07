Wie kann dieser Schandfleck in Rain hübscher werden?

Plus Der freie Platz im Ortskern der Stadt Rain ist ein Schandfleck. Jetzt soll er aufgehübscht werden, doch so einfach ist das nicht.

Der Anblick stört viele Bürger und auch auswärtigen Besuchern, die nach Rain kommen und stadteinwärts durchs Schwabtor fahren, bietet sich ein eher ungepflegter erster Eindruck der Altstadt. Die Rede ist vom leeren Platz zwischen Hauptstraße, Spitalgasse und Oberem Eck, der entstanden ist, als im November 2018 das baufällige Haus mit der Adresse Hauptstraße 72 angerissen wurde.