Rain

vor 53 Min.

York stellt in Rain aus: Er liebt Malerei, Natur – und die Frauen

Plus In der Galerie von Gabriele Klug in Rain wird eine Ausstellung vorbereitet. Die 101 Bilder beschäftigen sich vor allem mit einem Thema.

Von Barbara Würmseher

Jörg Heppner mag Frauen. Das ist unschwer zu erkennen, wenn man durch die Galerie Klug in Rain streift, in der der 61-Jährige gerade eine Ausstellung vorbereitet. 101 Bilder zieren dort derzeit die Wände, und auf den allermeisten sind Frauen zu sehen: attraktiv, sinnlich, auch mal witzig und frech ...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

