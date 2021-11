Rain

vor 18 Min.

Zu wenige Kindergarten-Plätze in Rain: Jetzt sollen Container helfen

Die südliche Hälfte des Bolzplatzes in Rain soll Standort für einen Container-Kindergarten werden.

Plus In Rain mangelt es an Betreuungsplätzen. Deshalb werden Container auf dem Bolzplatz aufgestellt. Daraus ergibt sich aber ein anderes Problem.

Von Barbara Würmseher

Die Kindergärten in Rain platzen aus allen Nähten, die Zahl der vorhandenen Betreuungsplätze kann die aktuelle Nachfrage der Eltern nicht mehr decken. 15 Mädchen und Buben stehen für 2022 bereits auf der Warteliste. Diese grundsätzliche Problematik ist der Stadt seit Langem bekannt, deswegen sind auch bekanntlich Neubauten/Anbauten von Kindertagesstätten von langer Hand in der Planung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen