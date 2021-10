Zwei Beschädigungen mit anschließender Unfallflucht in Rain

Die Polizei sucht in zwei Fällen nach Zeugen. Einmal wurde ein Auto beschädigt, ein weiterer Schadensfall ereignete sich an einem Firmengelände.

In Rain ist es zu zwei Beschädigungen gekommen, bei denen die Polizei derzeit nach Hinweisen zu den Tätern sucht. Am Freitag wurde zwischen 11 Uhr und 16.15 Uhr ein geparktes Auto in der Böhmerwaldstraße am Heck angefahren und beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf 1200 Euro. Zum Unfallverursacher liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Umzäunung angefahren: Polizei geht von missglückten Rangiervorgang von Lkw aus

Zwischen dem vergangenen Dienstag und Donnerstag wurde die Umzäunung im Rosenweg 1 angefahren und laut den Beamten nicht unerheblich beschädigt. Die Umzäunung gehört zum Betriebsgelände der Firma Aviko. Vermutlich sei der Schaden durch einen Lkw beim Rangieren entstanden, teilten die Beamten mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der Verursacher ist flüchtig. Die Polizei hat in diesem Fall ebenfalls noch keine Anhaltspunkte. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Rain in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter Tel. 09090-7007-11 entgegengenommen. (dz)

Lesen Sie auch: