vor 53 Min.

Rain

Im Gewerbegebiet „An der Gempfinger Straße“ treiben sie ihr Unwesen

In der Nacht zum Samstag suchten dreiste Diebe gleich drei Baustellen im Rainer „Gewerbegebiet an der Gempfinger Straße“ und in der Schlehenstraße auf. Dabei entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge aus versperrten Werkzeugcontainern und zapften Diesel aus dort abgestellten Baumaschinen ab. Es entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Baustellendiebstählen machen können, sich unter der Telefonnummer 09090/700711 zu melden.

