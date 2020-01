vor 10 Min.

Rainer Feuerwehr blickt auf ein intensives Jahr zurück

Die Kameraden haben im vergangenen Jahr unter anderem 19 Brände zu meistern gehabt. Weit über 1000 Einsatzstunden wurden insgesamt von der Feuerwehr absolviert.

Die Freiwillige Feuerwehr Rain hat auch 2019 viele Aufgaben gemeistert und war immer zur Stelle, wenn ihre Hilfe gebraucht wurde. Das betonte Bürgermeister Gerhard Martin auf der Jahreshauptversammlung der Wehr im Gasthaus Zum Boarn. Er lobte besonders das Bemühen der Verantwortlichen, Kinder und Jugendliche für die Feuerwehr zu begeistern.

Schriftführer Simon Briglmeir ließ das vergangene Jahr Revue passieren und erwähnte das neue Drehleiterfahrzeug, die Teilnahme an der Flursäuberungsaktion des Abfallwirtschaftsverbands, am Landesfeuerwehrleistungswettbewerb in Tirol, an den Feuerwehrfesten in Mittelstetten und Etting und am Schwäbischen Feuerwehrtag in der Rainer Hauptstraße. „Es war ein arbeitsreiches Jahr“, stellte er fest.

„Wichtiger denn je“

Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer sagte, dass 2019 im Bereich Donau/ Lech bei einer Feuerwehr-Gesamtzahl von 424 Einsätzen 131 Einsätze bei Bränden und 203 „Technische Hilfeleistungen“ stattfanden. „Die Feuerwehr ist wichtiger denn eh und je.“ Stefan Neumann berichtete, „dass wir aktuell 26 aktive Atemschutzgeräteträger haben.“ Er kündigte an, „dass wir auf diesem Gebiet mehr Personal brauchen, um tagsüber die nötigen Angriffs- und Sicherheitstrupps bereitzustellen“. Jeder Interessent, der den MTA- oder TM/FM-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen habe, könne sich bei ihm oder beim Kommandant melden.

Jugendwart Philipp Marb sprach von einem „sehr ereignisreichen, erfolgreichen, aber auch arbeitsreichen Jahr“ für die 17 Mitglieder. Im Mai, Juni und Juli habe man sich intensiv auf den Kreisjugendfeuerwehrtag mit schwäbischem Jugendleistungswettbewerb in Etting vorbereitet. „Der Erfolg, Platz drei bei 34 Teilnehmern, entschädigte die Teilnehmer für alle Mühen“, sagte Marb. Die Jugendlichen stellten ihr Können auch bei der Bayerischen Jugendleistungsprüfung am 13. Juli in Daiting unter Beweis.

18 Mitglieder bei der Kinderfeuerwehr

Über die Kinderfeuerwehr, der aktuell 18 Mitglieder angehören, berichtete Andrea Baur. Das Betreuerteam bestehe aus vier Personen. Die Kommandanten Peter Mikschl und Michael Braun berichteten, dass die Feuerwehr zu 81 Einsätzen (1358,5 Einsatzstunden) gerufen worden sei, davon 19 Brandeinsätze und 46 THL-Einsätze. „Diese Einsätze können wir aber nur dann bewältigen, wenn wir unser Wissen und unsere Fertigkeiten in den Übungen immer wieder verbessern und auffrischen“, sagten sie und bedankten sich bei der Stadt Rain, speziell bei Bürgermeister Martin, „beispielsweise für 27 Atemschutzeinsatzanzüge der Firma Texport, für die neue Drehleiter und vieles mehr.“

Auch Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. Diese brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Erich Bentzinger; 2. Vorsitzender Florian Schweinböck; Schriftführer Simon Briglmeir; Kassier Alexander Marb; Aktivenvertreter Markus Braun und Marc Stempfle; Passivenvertreter Klaus Ahmer und Anton Braun; Jugendvertreter Philipp Lange; Kassenprüfer Ludwig Straubinger und Robert Griebsch; Kommandant Peter Mikschl; 2. Kommandant Michael Braun.

