vor 50 Min.

Rainer-Winkel-Festival auf Gut Sulz soll heuer steigen

Vom 29. Juli bis 1. August soll auf Gut Sulz bei Münster wieder gefeiert werden. Die Bands stehen bereits fest.

Das 7. Rainer-Winkel-Festival auf Gut Sulz zwischen Münster und Rain findet trotz aller derzeitigen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie statt – „wenn nicht heuer, dann spätestens 2022“. Das teilt Johannes Geier vom Veranstalter, der Interessengemeinschaft „Rainer Winkel“, mit. Mit der Ankündigung wolle man ein Zeichen der Zuversicht setzen.

Nach aktuellem Stand ist geplant, dass vom 29. Juli bis 1. August 2021 wieder bekannte Bands im Garten des Gutshauses in Sulz zwischen Münster und Rain auftreten. „Das einmalige Flair des Festivals ist inzwischen weithin bekannt“, sagt Geier. Das Festival werde komplett ehrenamtlich von Freiwilligen organisiert. „Wir wollen den Musikern und Künstlern wieder eine Auftrittsmöglichkeit geben.“ Ab sofort können Karten erworben werden.

Dicht und Ergreifend spielt beim Festival auf Gut Sulz

Schon traditionell ist der Donnerstag dem Musikkabarett gewidmet. Mit Dicht und Ergreifend (Freitag) kommt laut dem Veranstalter ein „dicker Fisch“ der Heimatsound-Szene in den Rainer Winkel. Die Mundart-Rapper seien bekannt für ihre Live-Auftritte, verspricht Geier. Am Samstag werde mit der Couplet AG aus München ein renommiertes Kabarett-Quartett das Festival eröffnen. Am Samstag finde dann noch einmal ein vollkommen anderes Musikgenre sein Publikum, dann gibt es a cappella aus Augsburg mit Cash-n-go. Den Abschluss am Sonntagvormittag bilden schon traditionell „Die Combonisten“ aus Thierhaupten.

Vorbands für das Rainer-Winkel-Festival werden gesucht

Das weitere Vorprogramm wird gerade vorbereitet. Der zuletzt vorgeschaltete regionale Band- und Musikwettbewerb wird den Corona-Maßnahmen zum Opfer fallen. Trotzdem werden derzeit regionale Vorbands gesucht, die sich bewerben können. Wer die Ausschreibungs-Unterlagen benötigt, kann sich bei der unten stehenden Kontakt- und Internetadresse melden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter rainer-winkel.de/aktuell oder unter Telefon 08276/589297. Dort gibt es auch Karten genauso wie per Mail an info@igrw.de, unter Telefon 0162/7284112 sowie an der Vorverkaufsstelle Deibl-Kreativ in Rain.

