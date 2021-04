vor 33 Min.

Rains Bürgermeister Karl Rehm zieht Jahresbilanz: „Manchmal war kaum Luft zum Atmen“

Bürgermeister Karl Rehm hat sein erstens Jahr als Stadtchef gemeistert. Es hat ihn oft vor gänzlich neue Situationen gestellt, in denen er richtig reagieren musste. Nicht immer eine leichte Aufgabe, wie er zugibt.

Plus Seit 1. Mai 2020 ist Karl Rehm Bürgermeister der Stadt Rain. Er spricht von einer sehr intensiven Zeit und verrät, was die größten Herausforderungen gewesen sind.

Von Barbara Würmseher

Hinter Karl Rehm liegen zwölf ganz besondere Monate, die sein Leben verändert haben. Als Bürgermeister der Stadt Rain hat der 56-Jährige eine besondere Verantwortung zu tragen. „Es war ein wahnsinnig intensives Jahr“, stellt er fest, „mit ständig neuen Situationen und dazwischen kaum Luft zum Atmen.“ Trotz dieser Erkenntnis ist ihm die Freude anzumerken, wenn er an seinem Schreibtisch im Rathaus sitzt. Und in der Tat muss er nicht lange überlegen, um festzustellen: „Ich bereue es nicht, mich für dieses Amt zur Verfügung gestellt zu haben. Viele Herausforderungen sind ja auch so, wie ich sie mir vorgestellt habe.“

