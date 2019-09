20:01 Uhr

Rains Fußballchef Schroder: „Mannschaft ist intakt“

Die lange Durststrecke des TSV zehrt an den Nerven des Sportlichen Leiters. Er sieht aber auch Positives. Tristesse herrscht in Bäumenheim und Brachstadt.

Von Fabian Kapfer und Manuel Wenzel

Wieder ein vermeintlich schlagbarer Gegner, wieder kein Sieg, weiter Tabellenletzter – beim TSV Rain läuft es nicht rund. Seit knapp zwei Monaten wartet der Aufsteiger in der Regionalliga Bayern auf einen „Dreier.“ Das 1:1 im schwäbischen Duell gegen Illertissen hilft da nicht wirklich weiter. „Ich weiß noch nicht, ob das zu wenig ist. Aber zu viel ist es sicher nicht“, sagt Sportlicher Leiter Alexander Schroder.

Es fehlt am Selbstvertrauen

Auch an seinem Nervenkostüm geht die aktuelle Situation nicht spurlos vorüber. „Ich bin solche Durststrecken eigentlich nicht gewohnt. Das betrifft die vergangenen beiden Spielzeiten und auch meine 20-jährige Tätigkeit als Trainer.“

Als positiv bewertet er die Tatsache, dass man in den vergangenen vier Partien immerhin dreimal nicht als Verlierer den Platz verlassen habe – wohlwissend, dass solche Ergebnisse am Ende aber den Abstieg bedeuten würden. Doch abgerechnet werde zum Schluss. „Die Mannschaft ist von der Kameradschaft und vom Zusammenhalt her intakt“, betont der Funktionär.

Jedoch fehle es aktuell am Selbstvertrauen. „Das ist aber von der Bundesliga bis in die unteren Klassen so, wenn du länger nicht gewinnst.“ Oft hätten nur Kleinigkeiten gefehlt, um enge Spiele zu gewinnen. Aufgeben will man beim TSV allerdings nicht. „Immer weitermachen“, lautet Schroders Devise. Gleichwohl ist spätestens jetzt, nach zwölf Spieltagen, folgende Erkenntnis bei ihm eingekehrt: „Diese Regionalliga ist eineinhalb Klassen stärker als die Bayernliga.“

TSV Bäumenheim Lediglich einen Punkt konnte der TSV Bäumenheim in den ersten acht Spielen in der neuen Kreisklassesaison ergattern. Zuletzt gab es für das Team von Trainer Jürgen Zeche eine 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Harburg. Bereits zuvor musste Bäumenheim drei Niederlagen hinnehmen, nun steht man auf Tabellenplatz 13 und hat nur den punktlosen SV Genderkingen hinter sich. Mit 6:21 Toren hat die Zeche-Elf auch noch die schlechteste Offensive der Liga. Der Trainer erklärt: „Gegen Harburg haben mir sieben Stammkräfte gefehlt, das können wir von der Qualität nicht auffangen. Harburg hat es dann sehr gut gemacht, aber wenn wir das volle Aufgebot dabei gehabt hätten, wäre meiner Meinung nach auch mehr drin gewesen.“ Man habe durch ein paar Neuzugänge sicherlich Qualität hinzugewonnen, fehlen würde aber noch ein Knipser, „der die Dinger vorne macht“, findet Zeche. Am kommenden Sonntag geht es dann zum Tabellenvierten TSV Ebermergen. „Wenn alle an Bord sind, muss das Team aber auch liefern“, fordert Zeche.

SpVggBrachstadt-Oppertshofen Vor dem anstehenden Derby gegen den Tabellenzweiten Tapfheim in der B-Klasse Nord steht die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen auf dem letzten Tabellenplatz. Erst am vergangenen Sonntag gab es eine ernüchternde 1:5-Heimklatsche gegen den FC Nordries. Einen mageren Punkt konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Thurian überhaupt erst einfahren, mit 27 Gegentoren nach sieben Partien ist man zudem die Schießbude der Liga. Euphorie kommt somit vor dem anstehenden Derby nicht wirklich auf. Abteilungsleiter Roland Bühringer sagt: „Die Stimmung bei uns ist natürlich betrübt. Unser großes Sorgenkind ist momentan die Defensive, wir bekommen einfach zu viele Gegentore und machen individuelle Fehler.“ Hoffnung mache ihm, dass streckenweise die Leistung durchaus passe, vor allem in der ersten Halbzeit, so Bühringer weiter. „Leider kommen danach die Gegentore und somit stehen wir halt am Tabellenende“, erklärt der Abteilungsleiter. Einzig helfen würde ein Dreier, am besten als Derbysieg am Sonntag in Tapfheim, hofft Bühringer.

