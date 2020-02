vor 20 Min.

Randale rund um den Faschingsumzug in Donauwörth

Im Umfeld des Donauwörther Gaudiwurms muss die Polizei gleich wegen mehrerer Vergehen eingreifen. Ein 17-Jähriger wird mit über 2,2 Promille aufgegriffen.

Erst ein fröhlicher Faschingsumzug, dann einige unschöne Szenen: Einige vor allem jüngere Besucher des Spektakels konsumierten offenbar zu viel Alkohol – und ließen sich zu Straftaten hinreißen. Das berichtet die Polizei.

Beamte beobachteten um 15.45 Uhr einen 20-Jährigen aus Buttenwiesen, der direkt vor der Inspektion in der Kapellstraße einen Schilderträger samt drei Verkehrszeichen mutwillig umriss und abknickte. Der beschädigte Träger muss komplett ausgetauscht werden. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Der Verursacher sieht sich nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung konfrontiert, so die Polizei.

Absperrpfosten am Rathaus umgerissen

Bei einem ähnlichem Fall, bei dem ein Absperrpfosten aus Gusseisen vor dem Rathaus umgerissen wurde, ermittelt die Polizeiinspektion Donauwörth noch.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag kletterten ein 17–jähriger Friedberger und ein Unbekannter unbefugt über einen Bauzaun am Hintereingang des Tanzhauses – dort fand nach dem Umzug eine Party der IFD statt – und traten an dem Gebäude eine Glastür ein, um ins Innere zu gelangen. Anschließend zertrümmerten die beiden Täter eine weitere Glastür, augenscheinlich mit dem Ziel, in den ersten Stock des Gebäudes zu kommen, so die Gesetzeshüter.

Die Jugendlichen randalierten anschließend noch „im Kreis“ in ein paar Räumen, bis sie wieder vor dem Eingang des Tanzhauses standen. Ein Zeuge konnte dort den 17–Jährigen anhalten, während der zweite Eindringling flüchtete.

17-Jähriger mit 2,25 Promille

Die Beamten stellten bei dem Jugendlichen durch einen Alkoholtest einen Wert von 2,25 Promille fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, laut Polizeiinspektion Donauwörth, auf circa 1000 Euro. Der Friedberger sieht sich nun mit einer Strafanzeige konfrontiert.

Im Laufe des Nachmittags ereigneten sich im Rahmen des Faschingsumzugs zudem gleich mehrere Körperverletzungsdelikte. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt hierzu noch und leitete Strafverfahren ein. So schlug in einem Fall ein 16-jähriger Buttenwiener mit einem Alkoholwert von 2,3 Promille einen 17–jährigen Ellgauer, der einen Alkoholpegel von 1,6 Promille aufwies. Der 17–Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

