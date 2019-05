11:21 Uhr

Randalierender Fahrgast mit Marihuana im Zug

Der 25-Jährige muss in der Zelle seinen Rausch ausnüchtern.

Am Freitag erhielt die Polizeiinspektion Donauwörth gegen 23.30 Uhr die Mitteilung, dass sich im Zug von Ulm nach Ingolstadt ein randalierender Mann befinde. Im Donauwörther Bahnhof übergab dann der Zugführer einen 28-Jährigen an die Polizei. Der Mann habe vorher mehrere Fahrgäste angepöbelt und sich ungebührlich benommen. Da er augenscheinlich massiv alkoholisiert und dadurch sowohl motorisch eingeschränkt, als auch desorientiert war, wurde dieser in Gewahrsam genommen und über Nacht bei der PI Donauwörth ausgenüchtert. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere Gramm Marihuana in seiner Kleidung versteckt. Das illegale Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet.

