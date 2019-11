vor 32 Min.

Randalierer dem Richter vorgeführt

Der Polizeiinspektion Donauwörth wurde am Samstag gegen 19 Uhr ein betrunkener Mann mitgeteilt, der im Bereich des Neurieder Weges in Donauwörth randalieren würde.

Anschließend sei dieser mit dem Fahrrad weggefahren. Der 27-jährige Mann konnte von einer Streife in der Bahnhofstraße festgestellt werden. Dort war dieser mit auffällig unsicherer Fahrweise mit seinem Rad unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Vorfeld gegen 18.40 Uhr im Neurieder Weg das Fahrrad im volltrunkenen Zustand gegen zwei stehende Pkw geworfen hat. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von gut 1250 Euro. Da der Mann in den vergangenen Tagen bereits mehrfach straffällig geworden war und derzeit keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, wurde dieser festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (dz)

