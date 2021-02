14:40 Uhr

Raser fährt Tempo 130 auf der Westspange in Donauwörth

26-Jähriger ist im Stadtgebiet Donauwörth mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Eine Polizeistreife hat am Montagabend den Verkehr auf der Donauwörther Westspange in Richtung Sallingerstraße kontrolliert. Hierbei fiel gegen 22.30 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer auf, der per Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 129 Stundenkilometern (abzüglich der Messtoleranz) bei erlaubten 60 dokumentiert wurde. Der Mann müsse mit einem Fahrverbot und einer entsprechend hohen Geldbuße rechnen, so die Beamten. (dz)

Themen folgen