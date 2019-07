vor 21 Min.

Rat an Eltern und Schüler: Erst mal durchatmen

Die Leistungsbilanz zum Ende des Schuljahres: Tipps und Beratungskontakte

Die letzten Sport- und Schulfeste sind abgeschlossen, das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die Sommerferien können beginnen. Doch zuerst gibt es am Freitag noch Jahreszeugnisse. Viele freuen sich darauf, einige könnten sich Sommerferien auch ohne Zeugnisse gut vorstellen. Aus diesem Anlass gibt das Staatliche Schulamt Donau-Ries zu bedenken: „Dabei muss aber immer gewürdigt werden, dass unsere Schüler ein arbeitsintensives Schuljahr hinter sich haben.“

Der Großteil der Kinder und Jugendlichen habe im Schuljahr 2018/2019 überzeugende Leistungen erbracht und engagiert gearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Schüler haben viel geleistet und unsere Schulen mitgestaltet. Das verdient Respekt und dafür bedanken wir uns“, stellt der Schulamtsdirektor fest. Die schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen werden jährlich in den Jahreszeugnissen festgehalten. Die Schüler erhalten laut Stocker dadurch eine ganz individuelle Rückmeldung über ihre Arbeit in der Schule, ihren Lernzuwachs und ihre Stärken, aber auch über ihre besonderen Aktivitäten im Schulalltag.

Nicht jedes Schuljahr verlaufe für Schüler optimal: „Dann können Zeugnisse in Einzelfällen leider auch Besorgnis hervorrufen.“ Kinder scheuten sich – vor allem anderen – besonders davor, schlechte Noten nach Hause zu bringen, bestätigten Fachleute immer wieder. Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich empfiehlt, „grundsätzlich auf vorschnelle Reaktionen zu verzichten und nicht nur die Schwächen, sondern auch die bescheinigten Stärken ins Gespräch über das Zeugnis einzubeziehen“.

Angst und Bestrafung bei schlechten Noten seien nicht hilfreich für bessere Leistungen in der Schule und kontraproduktiv für die Persönlichkeitsentwicklung. Den Eltern und Schülern raten die beiden Schulräte, die Auszeit nun zunächst zum Durchatmen zu nutzen und Kraft und Energie für das kommende Schuljahr zu sammeln: „Der kritische Blick auf die Zeugnisse kann warten.“

Später könne man dann in Ruhe mit dem Kind überlegen, was im vergangenen Schuljahr gut gelaufen sei. Erst in einem zweiten Schritt sollte man beraten, was das Kind benötige, um im kommenden Schuljahr in schwachen Bereichen mehr Erfolg zu haben.

Auch in diesem Jahr bieten die Staatlichen Schulberatungsstellen neben den üblichen Sprechzeiten wieder einen verstärkten Beratungs- und Telefonservice für Eltern und Schüler an.

Die Beratungsrektoren und Schulpsychologen des Schulamtes im Donau-Ries-Kreis sind am letzten Schultag zu folgenden Zeiten erreichbar: 12 bis 13 Uhr Beratungsrektorin Hannelore Menzel, Telefon 0906/70594350; 13 bis 14 Uhr Schulpsychologin Silja Kroll, Telefon 0151/26708004; 14 bis 15 Uhr Schulpsychologin Carolin Eder, Telefon 09081/2900156; 14 bis 15 Uhr Inklusionsberatung am Staatlichen Schulamt, Sonderschulkonrektor Florian Wutzer (Mobiler Sonderpädagogischer Dienst), Telefon 09080/923793; 15 bis 17 Uhr Schulpsychologin Andrea Grygiel, Telefon 0151/23749975.

Einen telefonischen Beratungsservice bietet auch die Staatliche Schulberatungsstelle in Augsburg an: Telefon 0821/509160.

Ein Schuljahr kostet dem Schulamt zufolge nicht nur den Kindern und Jugendlichen viel Kraft. Die Vertreter der Behörde würdigen auch die Schulleitungen, Lehrkräften und andere Mitarbeiter „für das Engagement und die verantwortungsbewusste Arbeit im abgelaufenen Schuljahr“. (pm)

