vor 23 Min.

Rathaus statt Landratsamt: Meggle kandidiert als Bürgermeister

Veit Meggle möchte gern Bürgermeister in Mertingen werden.

Der Geschäftsführer des Wirtschaftsförderverbands Donau-Ries, Veil Meggle, wird in Mertingen für die Freien Wähler und die SPD als Bürgermeister kandidieren.

Von Barbara Würmseher

Es ist längst ein offenes Geheimnis – und nicht zuletzt deshalb, weil Plakate in Mertingen die Neuigkeit verkünden. Doch seit Mittwochabend ist die Nachricht nun auch offiziell: Veit Meggle (49) möchte gerne bei den Kommunalwahlen im März 2020 Bürgermeister der Gemeinde Mertingen werden.

Der studierte Diplom-Geograph, derzeit Geschäftsführer des Wirtschaftsförderverbands Donau-Ries und Leiter der Stabsstelle für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung, hat sich nun auch offiziell als Kandidat vorgestellt. Die politischen Gruppierungen PWG/FW und FB/SPD unterstützen ihn gemeinsam.

Warum er das Landratsamt verlassen will

Veit Meggle steht momentan nicht auf der politischen Seite, sondern auf „anderen“ – als Mitarbeiter einer Kreis-Verwaltung, die poltische Beschlüsse umsetzt. Das findet er eine genauso nützliche Voraussetzung für den Beruf des Bürgermeisters wie auch die Tatsache, dass er sich gut mit Wirtschaftsförderung auskennt. „Ich hatte in meiner Laufbahn extrem viel Umgang mit den politischen Gemeinden“, sagt er, „und die Wirtschaftsförderung ist ein Kerngeschäft in der Entwicklung einer Gemeinde“.

Mit Mertingen verbindet den gebürtigen Kaufbeurer und Wahl-Donauwörther vor allem auch musikalische Erlebnisse, da er als Posaunist im Bläserensemble imBRASSivo regelmäßig dort auftritt und auch als Chorsänger aktiv ist. „Ich habe seit 20 Jahren einen emotionalen Bezug zu Mertingen“, bekräftigt Meggle. „Ich finde, wir beide – die Gemeinde und ich – passen in vielerlei Hinsicht gut zusammen.“

Jetzt wird ein Wahlprogramm entwickelt

In den kommenden Monaten will er nun viele Gespräche suchen, Eindrücke sammeln und dann ein Programm für seinen Wahlkampf entwickeln. Für ihn steht fest: „Ich will es machen!“

