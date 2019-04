14:32 Uhr

Raubüberfall: Polizei ergreift Verdächtige

Die Polizei hat nach einem Raubüberfall in Rain drei Tatverdächtige festgenommen.

Die Polizei hat nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Rain ein Trio festgenommen.

Der Raubüberfall auf eine Tankstelle in Rain könnte aufgeklärt sein. Anhand von kriminalpolizeilichen Ermittlungen und entsprechenden Spurenauswertungen wurde, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstagnachmittag mitteilte, bereits am 18. April ein 18-Jähriger aus dem Bereich Rain festgenommen.

Eine Frau ermöglicht den zwei Männern die Flucht

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden am Mittwoch zwei weitere Tatverdächtige, ein 15-jähriger Schüler aus dem Landkreis Günzburg, sowie eine 27-jährige Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Günzburg, festgenommen. Während die beiden männlichen Tatverdächtigen den Raub in der Tankstelle verübten, wartete die 27-Jährige im Auto in Tatortnähe und ermöglichte anschließend beiden Räubern die Flucht. Die Beute sollen sie, wie die Polizei berichtet, danach untereinander aufgeteilt haben.

Das deutsch-italienisch-türkische Trio wurde zwischenzeitlich dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der gegen alle Festgenommenen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes erließ und in Vollzug setzte. Das Trio sitzt nun in unterschiedlichen bayerischen Haftanstalten ein. (dz)

