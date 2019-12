14:32 Uhr

Rauch auf Balkon: Feuerwehr im Einsatz

Ein Brand sorgt in Donauwörth für Aufregung. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Ein Feuer auf einem Balkon an einem Wohnblock in Donauwörth hat am frühen Freitagnachmittag für Aufregung gesorgt. Anwohner bemerkten gegen 13.15 Uhr, dass offenbar aus einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes schwarzer Rauch quoll. Polizei und Freiwillige Feuerwehr eilten zu dem Haus. Weil Nachbarn kurz zuvor noch ein Rumpeln in der betroffenen Wohnung gehört hatten, öffneten Polizisten, die als erste Kräfte vor Ort waren, gewaltsam die Tür. In dem Räumen befand sich aber niemand.

Die Feuerwehr stellte fest, dass auf dem Balkon ein kleiner Brand entstanden war. Dieser konnte laut Stadtbrandinspektor Alexander Zobel mit etwas Wasser rasch gelöscht werden. Das Feuer habe offensichtlich keinen weiteren Schaden angerichtet. (wwi)

