vor 20 Min.

Rauch aus der Räucherkammer: Feuerwehr im Einsatz

Aufregung bei einem Metzger in Mauren: Er alarmiert die Feuerwehr, weil aus der Räucherkammer dicker Rauch dringt.

Eine Meldung über einen Brand hat am Sonntagabend den freiwilligen Feuerwehren aus Mauren und Harburg einen Einsatz beschert. Sie wurden wegen Rauchentwicklung in Mauren alarmiert. Der 43-jährige Betreiber der dortigen Metzgerei hatten gesehen, dass der Rauch aus einem Raum dringt, in dem sich zwei Räucherkammern und ein Bunker für Holzspäne befinden.

Glutreste im Plastikeimer?

Durch die Feuerwehrkräfte wurde schnell festgestellt, dass der Rauch von einer mit Holzspänen befüllten Kunststoffwanne und zwei Kunststoffeimern ausging, die in dem Raum gegenüber den Räucherkammern standen. Es wird vermutet, dass beim Befeuern der Räucherkammern am Vormittag minimale Glutreste in die Kunststoffwanne gelangten und deren Inhalt zum Schmoren brachten.

Laut Polizei Donauwörth entstand dabei lediglich geringer Sachschaden an der Wanne, sowie an den beiden Eimern. (dz)

