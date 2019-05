vor 37 Min.

Rauch in Wohnung: Feuerwehr im Einsatz

In Monheim hat ein vermeintlicher Brand für Aufregung gesorgt.

Ein vermeintlicher Brand in einem Wohnhaus hat am frühen Donnerstagabend in Monheim für Aufregung gesorgt. Per Notruf wurde den Rettungskräften gegen 17.30 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Gebäude rauche. Die Freiwillige Feuerwehr Monheim, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Bewohnerin offenbar einen sogenannten Schwedenofen falsch bedient hatte. Die 45-Jährige versuchte laut Polizei mithilfe von Zeitungspapier größere Holzscheite zu entzünden. Wegen der Größe der Scheite und weil der Kamin aufgrund der warmen Witterung anscheinend nicht zog, drang der Rauch in das Wohnzimmer. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung, die Bewohnerinnen blieben unverletzt. (dz)

