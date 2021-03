vor 29 Min.

Rauchmelder schlägt Alarm: Straße in Donauwörth gesperrt

Das Piepsen eines Rauchmelders hat in Donauwörth dafür gesorgt, dass die Kapellstraße für einige Zeit gesperrt war.

Die Kapellstraße in Donauwörth war am Sanstag für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Grund dafür war ein Rauchmelder in einem Gebäude direkt gegenüber der Polizeiinspektion. Die Beamten in dieser hörten um etwa 12.50 Uhr das Piepsen des Rauchmelders. Der Alarm im ersten Stock des Hauses war deutlich auf der Straße zu hören.

Da ein Brand nicht auszuschließen war, verständigten die Gesetzeshüter die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth. Da das Öffnen der massiven Wohnungseingangstür nur unter erheblichen Aufwand möglich gewesen wäre, schaute die Feuerwehr über die Drehleiter durch ein Fenster in die leerstehenden Räume. Ergebnis: Es waren weder Flammen noch Rauch zu sehen.

In der Zwischenzeit konnte der Wohnungsinhaber verständigt werden. Dieser deaktivierte den offensichtlich defekten Rauchmelder. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen