Donau-Ries-Kreis

07:56 Uhr

Realschüler in Region dürfen ohne Maske in die Prüfung

Die Realschüler legen im Sommer 2021 zwei Wochen später als üblich ihre Abschlussprüfungen ab. An der Mädchenrealschule St. Ursula sind es dieses Jahr 54 Schülerinnen.

Plus Die Abschlussprüfungen an den Realschulen im Landkreis Donau-Ries haben begonnen - zwei Wochen später als üblich. Wie gehen die Schüler in die Tests?

Von Barbara Wild

Nach einem anstrengenden und von der Pandemie geprägten Schuljahr hat für fast 400 Realschüler an den Schulen in der Region die heiße Phase begonnen. Seit Mittwoch schreiben sie ihre Abschlussprüfungen, die insgesamt noch bis zum kommenden Donnerstag laufen. Deutsch und die Fremdsprachen sind schon geschafft, nächste Woche geht es um die Naturwissenschaften.

