vor 21 Min.

Red Wood Cats sind auch sozial aktiv

Der FC-Bayern-Fanclub in Otting hat jetzt fast 1000 Mitglieder. Viele Aktivitäten über das Jahr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Fanklubs Red Wood Cats stand nicht nur der Fußball im Mittelpunkt. Vorsitzender Erhard Witt erinnerte auch an das soziale Engagement des Vereins. Der zählt inzwischen fast 1000 Mitglieder.

Witt blickte auf ein spannendes und aufregendes Jahr zurück, wie er sagte. Der Verein organisierte unter anderem ein Ferienprogramm für die kleinen Bayern-Fans mit einer Fahrt zum „Audi Cup“ in die Allianz-Arena, das vereinsinterne Grillfest mit dem FC-Bayern-Maskottchen Berni, das Benefizkonzert zugunsten der Ottinger Hochwasseropfer sowie die Fahrten zu den Heim- und Auswärtsspielen des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga.

In der Vorschau auf 2018 wies der Vorsitzende auf einige Termine hin: am 19. Mai Fahrt zum Pokalfinale nach Berlin, „WM-Studio“ während der Fußball-Weltmeisterschaft, am 6. August Ferienprogramm-Ausflug in den Skyline Park, Sommerfest (noch kein Termin), am 17. August Gutmannfest in Titting, Renovierung der Außenfassade des Vereinsheims, im November Kesselspeckessen und am 15. Dezember Weihnachtsfeier.

Witt berichtete des Weiteren über das soziale und wohltätige Engagement des Vereines, gewährte den anwesenden Mitgliedern einen Einblick über die Geldspenden des vergangenen Jahres und die aktuelle Mitgliederzahl von 997 Personen. Der Verein spendete Tickets für das Bundesligaspiel gegen Darmstadt dem befreundeten Fanklub Red White Glammhogga aus Gablingen. Die Glammhogga engagieren sich für die Unterstützung krebskranker Kinder und dazu wollten die Red Wood Cats ihren Beitrag leisten. Zudem überreichten die Mitglieder dem Vorstand einen Scheck von 2000 Euro an die Organisation FC Bayern Hilfe e.V. 26528,56 Euro haben die Red Wood Cats – wie berichtet – nach dem Benefizkonzert und der Spendenaktion für die Flutopfer in Otting überreicht.

Matthias Hoinle gab den Kassenbericht bekannt. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wurden alle anwesenden 96 Mitglieder mit Essen und Getränken auf Vereinskosten überrascht. Erhard Witt bedankte sich bei allen Mitgliedern und den Vorstandskollegen für den überragenden Zusammenhalt in jeglicher Hinsicht. (dz)