vor 49 Min.

Regen macht das Lagerleben zur Herausforderung

Weilheimer sind besonders gefordert. Warum die Vereine trotzdem mit Leidenschaft dabei sind.

Von Christian Mühlhause

Rainer Rebele aus Monheim liebt es, in andere Welten einzutauchen, dafür fährt er auch schon mal weitere Weg zu großen Festen die mehrere Tage dauern. Am Wochenende hatte er, der am liebsten Krieger und Rächer spielt, aber einen sehr kurzen Weg: Er lebte beim Historischen Stadtfest während des gesamten Festes im Lager der Wasserwacht und der Bogenschützen. Sie sind als Kelten auf dem Fest unterwegs. „Für mich gehört das Lagerleben einfach dazu zum Stadtfest, ich damit aufgewachsen.“

Die Wasserwachtler haben sich heuer erstmals mit den Bogenschützen zusammengetan. „Federführend sind bei dem Lager zwei Familien, die auch in beiden Vereinen aktiv sind, deswegen hat es sich angeboten und wird auch künftig so gehandhabt, denke ich“, sagt Andrea Kügler. Die Organisation sei zwar stressig, die Gemeinschaft vor Ort entschädige aber dafür, sagt sie. Rund 30 Mitstreiter haben sich insgesamt zusammengetan, um das Lager am Laufen zu halten und unter anderem den Stand zu betreuen, an dem Interessenten sich beim Bogenschießen probieren können.

Etwa zehn der keltischen Krieger schlafen auch in dem Lager, auch wenn das Wetter vor allem am Samstag alles andere als einladend ist. Doch die Wasserwacht und die Bogenschützen sind gewappnet. Sie haben ihre baufällige Hütte von den früheren Auflagen des Festes entsorgt und sind auf Zelte umgestiegen. Die sind aus einem Baumwollstoff und werden bei Regen dicht, erklärt Rebele. „Man darf nur nicht drankommen, sonst tropft es an der Stelle, die man berührt hat, ständig durch.“

Mehr als ein paar Tropfen waren es beim Lager der Weilheimer. Der Regen am Samstag war so stark, dass es die Plane nicht schaffte und die Matratzen nass wurden. Notdürftig zogen sie eine neue Plane darüber. In den vergangenen zwei Wochen haben sie immer nach Feierabend an ihrem Lager im Kronenhof gewerkelt. Jeder hat dabei seine Aufgabe. „Wir haben eine Schneiderin, eine Köchin und eine Gärtnerin und die Männer waren für den Aufbau zuständig“, sagt Andrea Breitschädel. Sie haben ihre Krüge auch selber getöpfert für das Fest. Die Weilheimer haben zudem eine eigene Band dabei. Deren fünf Mitglieder spielen bekannte Songs, „damit auch die Gäste mitsingen können“ erläutert Jupp Schima, der bei der Organisation den Hut auf hat. Der jüngste Bewohner des Lagers ist gerade mal ein Vierteljahr alt und der älteste 65. Die Weilheimer sind zum zweiten Mal dabei. „Viele waren nach der ersten Auflage so begeistert, dass sie auch mitmachen wollten. Die Gruppe wurde dadurch deutlich größer. Bei uns ist jede helfende Hand willkommen“, so Schima.

Die ganze Zeit im Wasser hätten die Mitglieder des TSV Monheim verbringen können, sehr zur Freude so mancher Gäste, die sich die teils sehr gut durchtrainierten Körper gerne angesehen haben, wie Äußerungen während des Festes zeigten. Der Verein hatte einen großen Bottich mit beheiztem Wasser aufgestellt. Insgesamt 90 Mitglieder beteiligen sich an dem Lagerleben. Die Tänzer des Vereins ziehen während des Historischen Stadtfestes auch von Bühne zu Bühne und treten dort auf. Ebenso wie jene von der Faschingsgesellschaft Gailachia. Insgesamt gab es drei Bühnen.

Eines der größten und am Samstagabend wohl auch mit am besten besuchte Lager ist das der Faschingsgesellschaft Gailachia. Sie haben einen großen Vorteil: viele überdachte Sitzplätze. Bei dem Verein haben rund 50 Helfer beim Aufbau mit angepackt und 120 sind in Schichten im Einsatz, um die hungrigen und durstigen Gäste zu bewirten, berichtet Eva Huber, Präsidentin des Vereins. „Wir verkaufen etwa 1400 bis 1500 Liter Bier“, so Josef Regler, der für das Thema Getränke zuständig ist. Was Huber besonders freut, ist, dass sie „nicht um Unterstützung betteln“ muss. „Alle freuen sich auf das Fest und machen begeistert mit.“ Gailachia hat gegenüber den anderen immerhin einen großen Vorteil. Sie müssen die Materialien nicht noch aufwendig heranbringen, um ihre Buden und Sitzgelegenheiten aufbauen zu können. Die liegen im angrenzenden früheren Feuerwehrhaus. „Der Aufbau hat trotzdem von Samstag bis Donnerstag gedauert“, so Josef Kirchbauer. Viel Zeit und Liebe wurde dabei in die Deko gesteckt.

Auch wenn das Lagerleben Spaß macht und zusammenschweißt, sind vielen die damit verbundenen Strapazen anzumerken. „Nach dem Viehmarkt am morgigen Montag geht es erst mal heim ins Bett. Um 18 Uhr steht dann der Abbau an und Dienstag ist wieder Alltag“, sagt Monika Bunkowski aus Weilheim.

Themen Folgen