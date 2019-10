vor 54 Min.

Regional im Internet bummeln

Die Internetseite der Stadt Donauwörth bietet bald eine Shopping-Hilfe

Im Internet erst nach Produkten suchen und sie dann vor Ort in den Geschäften kaufen – auch so kann modernes Einkaufen aussehen. Unterstützung dafür wird bald das „Online-Schaufenster“ auf der Internetpräsenz der Stadt Donauwörth bieten, im Bereich der CID.

Die Mitarbeiterinnen vom CID-Team im Donauwörther Rathaus verleihen der neuen Plattform in diesen Tagen den letzten Schliff – an den Start geht sie dann am 11. November. Und darum geht es: Im Online-Schaufenster werden alle Einzelhändler, Gastronomie- und Handwerksbetriebe in der Donauwörther Innenstadt dargestellt, damit Benutzer online recherchieren können, was sie wo in Donauwörth einkaufen können. Und dabei geht es laut Stadt um sehr viel mehr als um eine reine Standortauflistung: Wird ein bestimmter Artikel gesucht, vom Milchkännchen bis zur besonderen Schokoladensorte? Oder soll nach örtlichen Einkaufsmöglichkeiten bestimmter Marken gesucht werden? All das soll im Donauwörther Online-Schaufenster nach Angaben der Initiatoren möglich sein, ob nach einzelnen Rubriken sortiert oder natürlich auch per Schlagwort-Suche.

Begonnen wurde die Arbeit am Online-Schaufenster vergangenes Jahr, unter Projektleitung von Oliver Sporr. Zunächst kam die Entscheidung für die optische Gestaltung und dafür, in Kategorien zu arbeiten.

Jeder Donauwörther Betrieb soll gefunden werden

Die Technik wurde anschließend programmiert, einschließlich Kartenübersicht, Suchfunktion und dazugehöriger Tags. Dann hatte das Stadtmarketing-Team gut 400 Betriebe und deren Kontaktmöglichkeiten in die Maske einzugeben. Besonders arbeitsintensiv sei dabei die Zuordnung zu den einzelnen Kategorien gewesen, berichtet geschäftsführende CID-Vorsitzende Christiane Kickum, doch die Arbeit habe sich gelohnt: „Uns geht es um die Online-Sichtbarkeit. Wir wollen, dass man jeden Betrieb, den es in der Donauwörther Innenstadt gibt, findet, auch wenn er keine eigene Webseite hat, deswegen übernehmen wir die Funktion. Denn was im Netz nicht gefunden wird, das gibt’s für den User auch nicht.“

Das Donauwörther Online-Schaufenster soll also Donauwörth als Einkaufsstadt attraktiv darstellen und zugleich den Standort abheben von anderen Städten, die eine solche Plattform noch nicht haben, erklärt Kickum: „Wenn ich zwischen Nördlingen und Donauwörth wohne, und ich suche ein bestimmtes Produkt, dann finde ich es online bei uns auf alle Fälle.“ (dz)

