18.04.2019

Regionale Autoren sollen zum Festival

Landrat fordert, Konzept zu erweitern

2020 plant der Bezirk Schwaben in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen an der Donau ein nordschwäbisches Literaturfestival. Dieses soll von der Schwabenakademie Irsee und ähnlich zu bestehenden Literaturveranstaltungen wie im Allgäu organisiert werden. Das Programm soll anspruchsvolle Literatur ebenso wie niveauvolle Sachbücher präsentieren. Vorgestellt wurde die Idee eines nordschwäbischen Literaturfestivals im März vor interessierten Veranstaltern in Mertingen.

Landrat Stefan Rößle begrüßt die Idee eines Literaturfestivals in der Region, um die vielfältigen künstlerischen und literarischen Angebote in der Region zu erweitern und auch das Bewusstsein für die gemeinsame Region zu schaffen.

Dabei forderte er Klarheit insbesondere in zwei Punkten: „Gerade für kleine Veranstalter muss finanzielle Planungssicherheit hergestellt werden“, so der Landrat. Hier wünsche er sich eine detaillierte Erläuterung des komplexen Finanzierungskonzeptes und auch einen Verteilungsschlüssel, der kleine Aussteller berücksichtigt. Zudem unterstützt der Landrat den Wunsch von ansässigen Autoren, sich bei dem Literaturfestival zu beteiligen, damit auch dem regionalen Gedanken Rechnung getragen wird.

Diese Punkte werden nun an die Schwabenakademie herangetragen, um so die bisherigen konzeptionellen Überlegungen zu erweitern. Klar ist hingegen, dass das Literaturfestival die einmalige Chance darstellt, um Literatur und schöne Orte in der Region zu kombinieren. Dies trägt zum Erhalt der Attraktivität der kulturellen Landschaft bei. (pm)

Themen Folgen