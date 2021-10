Regionalliga Bayern

Rückschlag für den TSV Rain: Pleite beim Tabellenletzten

Plus Nach drei Siegen in Serie muss der TSV Rain in der Regionalliga wieder eine Pleite hinnehmen. Das Bittere daran: Gegner war der Letzte Rosenheim – und jetzt warten Top-Teams.

Von Michael Ruisinger

Rosenheim Es war alles so schön geplant und gedacht: Ein Sieg beim mit erst sieben Punkten abgeschlagenen Tabellenschlusslicht TSV 1860 Rosenheim sollte doch möglich sein für den TSV Rain, inklusive Sprung auf Rang 15 mit 20 Punkten, und das nach dem Horrorstart mit vier Niederlagen zum Saisonauftakt – meinte man. Doch die Realität holte den TSV Rain vor nur 163 Zuschauern nach zuletzt drei Siegen knallhart auf den Boden zurück. Nach einer erschreckend schwachen ersten Halbzeit und dem folgerichtigen 1:0-Pausenstand für die Platzherren versuchte der TSV Rain in der zweiten Halbzeit zwar alles, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Doch das Glück der vergangenen drei Partien hatte Rain diesmal nicht. So blieb Trainer Christian Krzyzanowski am Schluss nur die Gratulation zum Sieg an seinen Rosenheimer Kollegen übrig.

