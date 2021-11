Regionalliga

14:22 Uhr

Nächste Spielabsage beim TSV Rain

Der TSV Rain um Marko Cosic (rechts, hier gegen Aubstadt) kann auch am Samstag gegen Illertissen nicht spielen.

Plus Jedes Heimspiel des TSV Rain seit Mitte Oktober wurde abgesagt. Nun trifft es das Spiel gegen Illertissen - aber aus anderen Gründen als zuvor.

Von Fabian Kapfer

Nachdem die Partie des TSV Rain gegen den TSV Buchbach in der vergangenen Woche abgesagt wurde, wird auch das Heimspiel gegen den FV Illertissen am Samstag nicht stattfinden. Das teilte Rains Abteilungsleiter Alexander Schroder am Freitag mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen