vor 19 Min.

Reh löst Unfall aus: Auto prallt gegen Baum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der Staatsstraße zwischen Hochdorf und Diemantstein ereignet.

Nahe des Bissinger Ortsteils Hochstein ereignet sich ein schweres Unglück. Eine junge Frau aus Donauwörth wird dabei verletzt.

Ein Reh hat im Gemeindegebiet von Bissingen einen schweren Unfall ausgelöst. Kurz vor 20.30 Uhr war am Sonntag auf der Staatsstraße zwischen den Ortsteilen Hochdorf und Diemantstein ein 57-Jähriger mit einem Oldtimer unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand bemerkte er das Tier und lenkte das Auto auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersah er jedoch laut Polizei, dass ein 23-Jähriger mit seinem Wagen gerade zum Überholen angesetzt hatte.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Beide Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Dabei kam der Pkw des jungen Mannes nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Der 23-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin aus Donauwörth wurden bei dem Aufprall eingeklemmt und erlitten schwere Verletzungen. Beide mussten mit Hubschraubern in Kliniken nach Augsburg und Ulm geflogen werden.

Der 57-jährige Oldtimerfahrer und seine 55-jährige Begleiterin kamen ebenfalls von der Fahrbahn ab. Der Mann konnte aber einen Aufprall am Baum noch abwenden. Die beiden blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 20000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg forderte einen Gutachter zur Feststellung des Unfallhergangs an.

An der Unfallstelle waren etwa 40 freiwillige Helfer der Feuerwehren Bissingen, Thalheim und Hochdorf im Einsatz. Die Staatsstraße musste bis um 1 Uhr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines weißen Audi A4, der kurz zuvor den Oldtimer und den BMW überholt hatte. Er wird gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Inspektion in Dillingen zu melden.

