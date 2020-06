vor 18 Min.

Reibungsloser Zugverkehr in Gefahr?

Warum die Grünen Probleme durch den Betreiberwechsel auf GoAhead sehen

Die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer sieht durch den geplanten Betreiberwechsel der Bahnlinien im Landkreis Donau-Ries von der Deutschen Bahn (DB) zum Unternehmen GoAhead von Dezember 2022 an den möglichst reibungslosen Zugverkehr in Gefahr. Diese Sorge werde bestätigt durch eine aktuelle Anfrage im Landtag des mobilitätspolitischen Sprechers der Grünen Markus Büchler.

Lettenbauer stellt in einer Pressemitteilung fest: „Der Betrieb der Bahnlinien von Würzburg über Treuchtlingen nach Donauwörth und Augsburg als auch die Linie Aalen – Nördlingen – Donauwörth ist für unsere Region von außerordentlicher Bedeutung.“ Insbesondere viele Berufspendler seien auf eine zuverlässige Bahnanbindung angewiesen. Auch in Hinblick auf die überfällige Verkehrswende mit mehr Zügen und besseren Takten sowie den Klimaschutz müsse der Betrieb der Bahnlinien unabhängig vom Betreiber zu jedem Zeitpunkt pünktlich und komfortabel erfolgen.

Wegen massiver Beeinträchtigungen im Zugverkehr des Betreibers GoAhead in Franken und Baden-Württemberg, zeichne sich aus Sicht der Grünen-Politiker nun weiteres Unheil in Schwaben ab, so die Grünen. Markus Büchler wird dazu mit folgenden Worten zitiert: „Das Verkehrsministerium bestätigt die Befürchtungen. Es gebe Abweichungen vom Betriebsaufnahmekonzept, Verzögerungen beim Werkstattneubau in Langweid und bei der Personalakquisition. Ohne Personal und ohne Werkstatt werden die Züge nicht fahren können.“ Die Grünen-Politiker wollen sich daher in München dafür einsetzen, dass der Freistaat handelt, „damit das Bahnangebot durch den Betreiberwechsel nicht gefährdet wird“.

Mit ihrem Kollegen plant Lettenbauer indes auch ein Fachgespräch in Nördlingen zur Reaktivierung der Hesselbergbahn, die eine Verlegung der Zugkreuzung in Möttingen nach Nördlingen notwendig macht. An Grüne Erfolge, wie die Erstellung einer erneuten Fahrgastprognose, solle angeknüpft werden. „Ich will Herausforderungen, die einer Reaktivierung im Weg stehen könnten, weiter ausräumen“, so Lettenbauer. (pm)

