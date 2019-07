18:00 Uhr

Reichsstraßenfest: Gelungener und ruhiger Auftakt

Am Mittwoch besuchen rund 6500 Personen das Fest. Wie die Werte ermittelt werden und was heute geboten ist

Von Manuel Wenzel

Das 22. Reichsstraßenfest hat einen tollen Start hingelegt: Tausende Gäste feierten am Mittwoch in der Donauwörther Innenstadt, wobei es offenbar äußerst friedlich zuging. Weder die Polizei noch der Rettungsdienst – das Rote Kreuz hat eigens an der Stadtpfarrkirche eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet – melden besondere Vorkommnisse. Was die Besucherzahlen angeht, so lag man über den Werten aus dem Jahr 2017.

Lesen Sie auch: Ozapft is’ beim 22. Donauwörther Reichsstraßenfest

6500 Besucher tummeln sich zur Eröffnung in der Reichsstraße

Rund 6500 Personen tummelten sich am Eröffnungstag in der Reichsstraße, wie Michael Öhlhorn mitteilt. Seine Firma Vabeg Eventsafety ist im Auftrag der Stadt mit dem Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung betraut. Die Besucherzahlen am Mittwoch lagen rund zehn Prozent über dem Auftakt der vergangenen Auflage. Vor allem zur Mittagszeit und nachmittags hätte vergleichsweise reger Betrieb in der Innenstadt geherrscht.

„Wir haben das Festgelände in drei Sektoren unterteilt: obere, mittlere und untere Reichsstraße. Dabei kennen wir die genaue Anzahl an Biertischgarnituren und Stehtischen und können aufgrund unserer Beobachtungen die Zahl der Personen, die sich aktuell in der Reichsstraße aufhalten, ziemlich gut ermitteln“, schildert Öhlhorn das Prozedere. Die Besucherströme werden ebenfalls im Auge behalten.

Seniorennachmittag erfreut sich großer Beliebtheit

Ab und an würden die Gäste tatsächlich auch grob gezählt. „Das dauert dann schon mal eine halbe Stunde, aber man hat einen exakten Wert.“ Dieser decke sich meist sehr gut mit den Hochrechnungen, erklärt der Sicherheitsfachmann aus Donauwörth.

Die Standbetreiber hätten ebenfalls gesteigerte Umsätze im Vergleich zum Mittwoch vor zwei Jahren gemeldet. „Das deckt sich auch mit deren subjektiven Empfindungen“, sagt Öhlhorn. Am Donnerstag sei die Veranstaltung um die Mittagszeit schwächer besucht gewesen als am Mittwoch – trotz des Seniorennachmittags, der sich stets großer Beliebtheit erfreut. Laut Öhlhorn waren am Donnerstag phasenweise nur rund 400 Personen zeitgleich auf der Festmeile. Dies änderte sich freilich zum Abend hin ganz deutlich, als es erneut die Massen auf das Festgelände in der Reichsstraße zog.

Mehr zum Thema: Gesperrte Reichsstraße überrascht viele Autofahrer ; Reichsstraßenfest Donauwörth 2019: Programm, Ablauf, Verkehr

Themen Folgen