vor 19 Min.

Reifen löst sich von Lkw: Drei Autos beschädigt

Unfall auf der B2: Autofahrer erleben auf Abschnitt zwischen Nordendorf und Mertingen eine böse Überraschung.

Ein Lastwagen hat am Donnerstagmorgen auf der B2 zwischen den Anschlussstellen Nordendorf und Mertingen einen Reifen verloren. Dies passierte nach Auskunft der Polizei um etwa 6.15 Uhr auf den Fahrspuren in Richtung Donauwörth und löste drei Unfälle aus. Innerhalb kurzer Zeit überrollten drei Autos die Reifenteile, die sich von der Felge gelöst hatten und auf dem Asphalt lagen. Dadurch wurde der Unterboden der Wagen in Mitleidenschaft gezogen. An zwei Pkw wird der Schaden auf jeweils rund 1500 Euro geschätzt, das dritte Auto kam mit leichten Schrammen davon. Es dauerte bis etwa 7 Uhr, ehe die Straße wieder ungehindert befahrbar war. (wwi)

