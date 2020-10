vor 34 Min.

Reise in die Renaissance

Das Ensemble Kurzweyl begeistert im Fuggersaal mit historischen Klängen und entführt in eine andere Zeit

Von Andrea Hutzler

Ungewöhnliche Musik an einem ungewöhnlichen Ort. Auf original nachgebauten Instrumenten wie Krummhörnern, Gambe, Rausch- und Sackpfeifen, Drehleier, Zink oder Cornamusen erfüllte das Ensemble Kurzweyl unter der Leitung von Iris Wolf den Fuggersaal im Landratsamt mit Klängen vorwiegend aus der Renaissancezeit und ließ die Zuhörer dabei erahnen, wie breit gefächert die Musikszene für damalige Zeiten war. Auch die vorwiegend positive Grundhaltung der Menschen in der Renaissancezeit zeichnete sich vielen interpretierten Werken ab.

In stilechten historischen Gewändern betraten die sieben Mitglieder des Ensemble Kurzweyls den Raum. Schnell fand sich der Zuhörer um rund 450 Jahre zurückversetzt, in eine Zeit, als Johann Jakob Fugger nicht zuletzt vom Fuggerhaus in Donauwörth aus nach und nach – auch mithilfe von Ränken und Intrigen – ein Wirtschaftsimperium aufbaute, das seinesgleichen suchte. Im Zuge dessen verpflichtete Johann Jakob Fugger keinen Geringeren als den ursprünglich aus Italien stammenden Komponisten Orlando di Lasso zunächst als Sänger, später als Kapellmeister nach München an den Hof von Herzog Albrecht V.

Musik spielte damals eine große Rolle im Leben der Menschen, gesungen, gespielt und getanzt wurde zu diversen Anlässen und Feierlichkeiten. Das Ensemble Kurzweyl wurde dabei seinem Namen mehr als gerecht, abwechselnd führten die Mitglieder in die Stücke ein, erzählten Interessantes über die Renaissanceinstrumente, um dies anschließend an originalen Kompositionen der damaligen Zeit zu demonstrieren. Da erklang das „Gar-Klein-Flötlein“ lustig in einer Pavane, die Chalumeau, ein Vorläufer der Klarinette, eher elegisch in „Are You Going to Scarborough Fair“, das ursprünglich aus dem 16. Jh. stammt! Sogar eine Rausch- bzw. Schreierpfeife, von der eindringlich empfohlen wurde, „sie nur zu Haus zu üben und öffentlich nur das zu spielen, was gut beherrscht wird …“, kam zum Einsatz. Daneben er-klangen wunderbar a cappella gesungene Lieder wie „O occhi manza mia“ von Orlando di Lasso, „All voll“, ein Trinklied von 1480 oder auch geistliche Lieder wie „All Morgen ist ganz frisch und neu“ (um 1541) und „Mit Lieb bin ich umfangen“, die teilweise heute noch in Gottesdiensten Verwendung finden.

Durch die unterschiedlichsten Instrumentierungen und Klangfarben, den wunderschönen Gesang und vor allem auch die spürbare Spielfreude der Akteure durften die Zuhörer im Rahmen der Donauwörther Kulturtage eine überaus interessante, kurzweilige und niveauvolle Reise ins späte Mittelalter und die Zeit der Renaissance unternehmen.

