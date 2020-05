vor 17 Min.

Reisebüro-Sprecher: "Die Reiselust ist ungebremst"

Nach einer mehr als zweimonatigen Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie haben Mallorca und andere Regionen Spaniens am Montag ihre Strände wieder geöffnet. Es ist unklar, ob Deutsche im Sommer auch dorthin reisen dürfen.

Plus Gunter Freissle aus Donauwörth ist der deutschlandweite Sprecher der Derpart-Gruppe. Wie er die Zukunft des Reisens sieht und wo Sommerurlaub möglich ist.

Von Helmut Bissinger

Herr Freissle, Sie vertreten als Sprecher von Derpart 450 Reisebüros in Deutschland, haben aber auch Reisebüros in Donauwörth, Bayreuth und Saalfelden in Österreich. Da haben Sie sicher stressige Wochen hinter sich und spannende vor sich. Wie geht es weiter?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Freissle: Seit Beginn der Pandemie kämpfe ich täglich für den Erhalt von über 100000 Arbeitsplätzen. Nach unzähligen Mails, Briefen, Interviews und persönliche Gesprächen habe ich den Eindruck, dass die Bedeutung und der Stellenwert unserer Branche noch nicht bei den verantwortlichen Politikern angekommen ist. Wie äußern sich Ihre Kunden? Freissle: Viele sind enttäuscht und sagen, dass sie sich das Reisen nicht verbieten lassen. Freiheit ist unser wichtigstes Grundrecht. Über 16 Millionen Menschen mussten in Deutschland bis 1989 erleben, was es bedeutet, wenn die persönliche, insbesondere die Reisefreiheit, eingeschränkt ist. Auch 2020 sollte es möglich sein, die schönsten Wochen des Jahres etwa am Mittelmeer zu verbringen. Davon gehe ich aus. Das klingt ein wenig skeptisch. Sind Sie da nicht sicher? Freissle: Die Voraussetzung ist, dass wir reisen dürfen. Dabei wird Reisen noch sicherer werden. Die touristischen Anbieter haben viele Vorkehrungen getroffen, damit unsere Kunden ihren Urlaub genießen können. Das Flugzeug gilt nachweislich als das sicherste Verkehrsmittel, auch in Zeiten von Corona. Aufgrund hochmoderner Klimaanlagen reist man in einem außergewöhnlich keimfreien Raum. Das Reisen wird sich verändern, es wird aber niemals seinen Reiz verlieren. Wie sieht es mit der Reiselust aus? Spüren Sie, wie die Stimmung ihrer Kunden ist? Freissle: Die Reiselust ist ungebremst. In allen Reisebüros ist ein deutlich ansteigendes Interesse an der Reise spürbar. Unsere Branche steht vor ihrer größten Herausforderung. Das ist auch immer eine Chance, die Zukunft neu zu gestalten. Aber noch ist die Verunsicherung groß. Oder ich will es deutlich formulieren: Irreführende Bemerkungen unserer Politiker führen zu stärkeren Irritationen. Gunter Freissle Bild: Helmut Bissinger Es gibt innerhalb Deutschlands unterschiedlichste Regelungen ... ... wir spüren da einen ganz starken Aufklärungsbedarf. Deshalb versuchen wir, den Überblick zu behalten und einen großen Wert auf unsere Beratungsleistung zu legen. Man hört vermehrt von Demonstrationen der Reisebüromitarbeiter. Was ist das Kernproblem? Freissle: Kein Hotel und kein Einzelhändler waren mit dem Beginn der Pandemie verpflichtet, die Umsätze der letzten Monate schlagartig zurückzuzahlen. Die Reisebüros sind in eine Gesetzeslücke gefallen. Positiv stimmt uns aber alle, dass wir bei den Kunden eine enorme Wertschätzung erfahren. Bei Reisestornos haben wir geholfen, wo es uns nur möglich war. Hier hat sich die Kompetenz unserer Reisebüros bewährt. Die Reisebüros haben Verluste in Millionenhöhe? Wie kommt das? Freissle: Die Reisebüros erzielen einen null Umsatz. Mehr noch: Sie haben negative Umsätze. Die Dienstleistung wird unentgeltlich geleistet. Wir leben nur von der Provision. Bei Stornierungen müssen wir die Provision zurückzahlen. Wie geht es mit dem Tourismus weiter? Freissle: Der weltweite Tourismus trägt zur wirtschaftlichen Stabilisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern bei. Wohin werden wir in diesem Sommer reisen können? Freissle: Ich denke schon, dass wir europäische Länder bereisen werden können. Da setze ich auf die Einsicht unserer Politiker. Hoffentlich gibt es dann einheitliche Standards. Wo werden Sie in diesem Sommer ihren Urlaub verbringen? Freissle: Ich schwanke noch: entweder auf einer Insel in Griechenland oder Kroatien. Ich glaube, ich habe mich noch nie so auf Urlaub gefreut. Lesen Sie auch: Versteckte Orte in Wemding entdecken



Hotels im Donau-Ries: Warten auf die Gäste

Kind stürzt mit Fahrrad in Kellerschacht und verletzt sich

Themen folgen