Rekord-Baumaßnahme in Blossenau beginnt

Die Baumaßnahmen für den neuen Kanal im Tagmersheimer Ortsteil beginnen. Billig ist das Projekt nicht.

Von von Eva Münsinger

Die größte Baumaßnahme, die die Gemeinde Tagmersheim je gestemmt hat, kann beginnen. In den kommenden Wochen starten die Bauarbeiten für den neuen Kanal im Ortsteil Blossenau. Zur Verwirklichung des Projekts trug ein Bürgerentscheid bei.

Rund 2,8 Millionen Euro kostet das Projekt. Die Investition wird mit etwa 50 Prozent vom Freistaat Bayern bezuschusst.

Wasser- und Abwasserleitungen sind völlig marode

Roland Wildfeuer übergab in seiner Funktion als Vorsitzender des Trinkwasser-Zweckverbands Usselbachgruppe symbolisch Spaten und Helm an Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer. Unter Wildfeuers Regie wurde in den vergangenen Monaten das Wasserleitungssystem in Blossenau komplett erneuert. Diese Maßnahme sei reibungslos verlaufen, so Wildfeuer. Die neue Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer zeigte sich erfreut, dass die Blossenauer nun eine zukunftsfähige Kanalisation erhalten. Dies sei nicht zuletzt der Hartnäckigkeit der Ortsteilbewohner zu verdanken. Denn letztlich war es ein Bürgerentscheid, der zur aktuellen Lösung führte. Es sei eine glückliche Fügung, so Riedelsheimer, dass dafür ein staatliches Förderprogramm aufgelegt wurde.

Die Genehmigung der alten Kläranlage war abgelaufen. Die Wasser- und Abwasserleitungen sind völlig marode. Nun wird alles modernisiert und Blossenau ebenso wie bereits Tagmersheim an die Kläranlage in Monheim angeschlossen. Die Baumaßnahme soll im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Danach folgen die Dorferneuerung, der Breitbandausbau und die Erneuerung des Stromnetzes. Bis 2022 ist die Ortsdurchfahrt nur noch für Anlieger möglich.

