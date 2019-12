03.12.2019

Rekordbeteiligung beim Winterwalking

Gut 300 Laufbegeisterte nehmen an einer romantischen Aktion teil – Advent, mal anders

Von Cathrin Gros

Ungefähr 300 Laufbegeisterte sind am ersten Adventssonntag der Einladung des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Donauwörth, zum Romantischen Winter Walking gefolgt. „Absoluter Rekord“ verkündet Herbert Stark, der die Veranstaltung koordiniert.

Bereits zum 13. Mal wurde die Route durch die Donauwörther Altstadt, die Promenade, über den Kalvarienberg und zurück von Hunderten Kerzen beleuchtet.

„Alle Lichter brennen, ein Traum“ freut sich Stark über die günstigen Bedingungen. Das winterliche und trockene Wetter hat laut eigener Aussage auch viele Teilnehmer motiviert, die Gelegenheit für einen ausgedehnten Spaziergang bei romantischer Atmosphäre zu nutzen.

Viele schätzen zudem, dass der Weg für jedermann, unabhängig von der körperlichen Fitness, und sogar für Kinderwagen geeignet ist. So waren unter den Teilnehmern auch alle Altersstufen vertreten, einige hatten ihre Hunde dabei. Jeder lief im eigenen Tempo. Dadurch hat sich die Gruppe locker verteilt und es blieb genug Luft für Gespräche. Wer wollte, konnte die Strecke an mehreren Stellen abkürzen. Das Wetter war in den vergangenen Jahren nicht immer so günstig. „Da hat der Wind auch schon mal viele Kerzen ausgeblasen“, sagt Eva Haselmayr. Wie schon in den vergangenen Jahren besetzte sie einen von mehreren Streckenposten entlang der Route. In diesem Abschnitt stellte sie die Kerzen auf. Weil sie das nicht zum ersten Mal macht, hat sie dafür schon den ein oder anderen nützlichen Trick auf Lager.

Außerdem passt sie auf, dass niemand falsch abbiegt. Wenn die letzten Teilnehmer vorbeigegangen sind, sammelt sie die Kerzen wieder ein. Nach etwa einer Stunde sind die ersten Läufer wieder zurück am Ausgangspunkt in der Hadergasse, wo die DAV-Sektion Donauwörth ihr Vereinsheim hat. Viele Teilnehmer ließen den Abend dort im weihnachtlich dekorierten Hof mit Würstchen und Glühwein am Lagerfeuer ausklingen.

Themen folgen