vor 56 Min.

Renate Moll führt sozialdemokratische Frauen

Neue Vorsitzende im AsF-Unterbezirk. Abgeordnete lobt Aktivitäten

Bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) des Unterbezirks Donau-Ries hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Die Anwesenden wählten Renate Moll einstimmig zur neuen Vorsitzenden. Sie löst Siegrun Fischbach ab, die aufgrund ihres Wegzugs nach Bad Hersfeld nicht mehr für den Vorsitz kandidieren konnte.

Als Stellvertreterin wurde Kathrin Kelichhaus bestätigt. Brigitte Schermeyer-Heise ist weiterhin Schriftführerin. Dem erweiterten Vorstand gehören als Beisitzerinnen an: Gabi Fograscher, Claudia Müller, Gerda Jall-Struck, Barbara Hermanns und Elvira Ferber.

In ihrem Rechenschaftsbericht beleuchtete Vorsitzende Siegrun Fischbach noch einmal die vielfältigen Aktivitäten der AsF in der abgelaufenen Wahlperiode 2019/20.

Weltfrauentag und gemeinsame Fahrt

Vierteljährlich hatte man sich getroffen und die Arbeitsschwerpunkte vorbereitet. Besuche, Veranstaltungen, Treffen und Besichtigungen gehörten dazu, so auch beispielsweise ein Frühstück-Treff im alten Bahnhof in Tapfheim oder ein Ausflug zu Tee-Mayer in Bäumenheim. Feste Programmpunkte im Jahreskalender sind die Rosenverteilaktionen am Weltfrauentag und als Höhepunkt immer eine mehrtägige gemeinsame Fahrt der AsF-Frauen. Dieses Jahr fällt die Fahrt wegen der Corona-Gefahr aus.

„Ja, ihr seid eine sehr aktive und engagierte Truppe“, lobte Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr. Sie referierte über das Thema Corona und Frauen, die gerade durch ihre Tätigkeiten in den in der Krise gefragten Sozialberufen als Erzieherinnen, Lehrerinnen und Pflegerinnen besonders belastet seien.

Auch SPD-Unterbezirksvorsitzender Christoph Schmid freute sich über die starke AsF im Donau-Ries-Kreis und wünschte der neuen Vorsitzenden alles Gute. (pm)

