06:02 Uhr

Renitenter Radler fährt ohne Maske, dafür auf dem Gehweg

In der Donauwörther Reichsstraße gilt auch für Radfahrer Maskenpflicht. Das wollte ein 54-Jähriger aber nicht einsehen.

Der Mann fährt in der Donauwörther Reichsstraße, in der Maskenpflicht gilt - für ihn aber nicht, wie der 54-Jährige meint. Darum schreit er die Polizei an.

Einer Streifenbesatzung der Polizei Donauwörth ist am Montagnachmittag um 17.30 Uhr ein Fahrradfahrer aufgefallen, der verbotenerweise bei Rot über die Ampel und weiter auf dem Gehweg von der Kapellstraße in Richtung Reichsstraße fuhr. Bereits beim ersten Kontakt mit der Aufforderung, den Gehweg zu verlassen, zeigte sich der Radler aggressiv und schrie die Beamten an. Auch nachdem er daraufhin mehrfach aufgefordert worden war, anzuhalten, reagierte der Mann nicht.

Es erfolgte eine wiederholte Ansprache und Signalgebung „Stopp Polizei“ aus dem Streifenfahrzeug heraus. Diese ignorierte der Radfahrer wiederum und fuhr links an den Gesetzeshütern vorbei, während er diese erneut anschrie und wild mit den Händen gestikulierte. Letztendlich konnte der Mann nur durch Querstellen des Streifenfahrzeuges zum Anhalten bewogen werden.

Vorfall in Donauwörth: Der Mann droht mit Dienstaufsichtsbeschwerden

Bei der Kontrolle rechtfertige der 54-Jährige sein Verhalten und drohte mit mehreren Dienstaufsichtsbeschwerden. Als er zudem aufgefordert wurde, einen in der Reichsstraße erforderlichen Mund-Nasenschutz zu tragen, quittierte der Radfahrer dies mit der Bemerkung „Ich setze den auf, wann ich will“ und zog wiederum unter lautstarkem Protest – ohne Maske – von dannen. Eine Anzeige für die Missachtung der Straßenverkehrsordnung sowie eine weitere Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz waren die Folgen.

