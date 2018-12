vor 38 Min.

Rentner liefert sich Rangelei auf Dienststelle

74-Jähriger fühlt sich von Polizei schlecht behandelt

Eigentlich war es eine harmlose Angelegenheit, wie sie wohl jeden Tag in einer Polizeiinspektion vorkommt. Ein Mann erschien auf der Dienststelle in Donauwörth und wollte Strafanzeige gegen seinen Telefonanbieter erstatten. Als ein Beamter dem Rentner erklärte, dass die Gesetzeshüter dafür nicht zuständig seien, eskalierte jedoch die Situation. Dafür muss der Senior teuer bezahlen.

Der 74-Jährige, der offenbar Ärger mit einer Telekommunikationsfirma hatte, wendete sich im April 2018 an die Inspektion in Donauwörth. Eine Strafanzeige hielt der Polizist für fehl am Platz. Es handle sich um eine zivilrechtliche Sache und keine Straftat. Insofern sei die Polizei in diesem Fall nicht der richtige Ansprechpartner.

Mit dieser Antwort wollte sich der Rentner offenbar nicht zufriedengeben. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft weigerte er sich, die Dienststelle zu verlassen. Damit nicht genug: Er gab vor, mit seinem Mobiltelefon das Gespräch mit dem Beamten aufgezeichnet zu haben, quasi für Beweiszwecke. Da hatte der Hauptkommissar genug: Er erklärte, das Handy zu beschlagnahmen, und nahm es an sich. Dies wiederum wollte sich der Senior nicht gefallenlassen. Er ging auf den Polizisten zu und versuchte, diesem das Gerät wieder zu entreißen. In dem Gerangel gingen beide Männer zu Boden. Der Beamte zog sich Kratzer an den Unterarmen zu.

Die Folge: Der 74-Jährige wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Das Amtsgericht verhängte einen Strafbefehl über 120 Tagessätze zu je 50 Euro, also insgesamt 6000 Euro. Dies wiederum wollte der Rentner nicht akzeptieren. Er legte Einspruch ein. Auf diese Weise landete der Fall vor dem Amtsgericht in Nördlingen.

Dort war die Verhandlung schnell zu Ende: Der Angeklagte blieb ihr ohne Angabe von Gründen fern. Nur sein Anwalt war anwesend. Der suchte noch zu retten, was zu retten war, und bat Richterin Katrin Wegele sowie den Staatsanwalt um ein Gespräch. Weil in diesem keine Einigung zustande kam, verwarf die Richterin den Einspruch. Auf den 74-Jährigen kommen durch den Prozess weitere Kosten zu. (wwi)

