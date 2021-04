Rentner parkt rückwärts aus: 6000 Euro Schaden

Teuer endete das Ausparken eines Seniores in Donauwörth: Er krachte gegen ein Auto, das gegenüber geparkt hatte.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Nordheim einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von schätzungsweise 6000 Euro entstanden ist. Wie die Polizei berichtet, stieß in der Rosenstraße ein 73-Jähriger mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke.

Der Rentner übersah dabei einen ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten Wagen und krachte diesem massiv in die linke Seite. Durch den Anprall wurde diese stark eingedrückt. Eine Streifenbesatzung sorgte für einen Personalienaustausch mit der geschädigten Halterfirma und nahm den Unfall auf. (dz)

