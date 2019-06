10:40 Uhr

Rentnerin übersieht Auto und wird angefahren

Die Frau wollte die Ulmer Straße überqueren.

Am Montag wurde eine 66-jährige Rentnerin in Tapfheim gegen 16 Uhr beim Überqueren der Ulmer Straße angefahren. Nach Angaben der Polizei trat die Frau auf Höhe der Hausnummer 5 unvermittelt auf die Fahrbahn und hatte dabei wohl ein in Richtung Dillingen fahrendes Auto übersehen. Dessen 54-jährige Fahrerin konnte nicht mehr angemessen reagieren und streifte die Fußgängerin mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm. Die Rentnerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Sie kam mit dem Sanka in die Donau-Ries Klinik. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 700 Euro.

