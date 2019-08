vor 3 Min.

Reste von Grillkohle lösen Schmorbrand aus

Glutnester glimmen in Mülltonne

Unachtsam weggeworfene Grillkohle verursachte am Sonntag, gegen 16 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei hatte das Kolping-Bildungswerk am Samstagabend auf ihrem Gelände eine Grillparty veranstaltet. Laut Angaben der verantwortlichen Angestellten wurden bei den Aufräumarbeiten am Sonntag unter anderem die Reste der Grillkohle ordnungsgemäß abgelöscht und anschließend in der Restmülltonne entsorgt. Bereits nach kurzer Zeit entwickelte sich dort ein Schmorbrand, der dann eben die Feuerwehr Donauwörth auf den Plan rief. Letztendlich entstand durch den Brand kein Schaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf einen achtsamen Umgang mit abgebrannter Grillkohle hin. Alljährlich werden Brände durch augenscheinlich abgebrannte und gegebenenfalls auch abgelöschte Grillkohle bekannt, in denen sich nach wie vor Glutnester befinden. Diese geraten im Kontakt mit leicht entzündlichen Stoffen (häufig in Mülltonnen) zeitversetzt wieder in Brand und können entsprechende Schäden verursachen.

Themen Folgen