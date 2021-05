Donauwörtherin freut sich über 1000 Euro für die Urlaubskasse

Beim Gewinnspiel unserer Zeitung gewinnt eine Donauwörtherin und freut sich gleich über zwei Dinge.

Erika Hefele schöpft wieder Hoffnung: Weil die Corona-Zahlen überall sinken, könnte in diesem Jahr wieder ein Sommerurlaub in Südtirol möglich werden. Eines ist seit Dienstagnachmittag klar: Es wird, wie sie sagt, ein „wunderbarer Urlaub“, war doch die Freude groß, als gegen 15 Uhr das Telefon klingelte und eine Glücksnachricht der Donauwörther Zeitung kam. Erika Hefele hat beim Retro-Rätsel unserer Zeitung gewonnen – und durfte sich über 1000 Euro freuen.

„Das sind 14 Tage Südtirol“, sagt ihr Mann Franz. Die Atmosphäre in einer Privatpension gefalle ihnen, das Essen auch und natürlich die Landschaft. Wenn sie diesmal wieder – wie so oft schon in den vergangenen Jahren – durch Meran bummeln, dann könnte das Geld etwas lockerer sitzen.

Beim Frühstück gibt es regelmäßig eine Ordnung: Er, 78 Jahre alt, liest den Sportteil, sie, 75-jährig, widmet sich der Aktion. Die Lösung des Rätsels („Kopfhörer“) hat sie auch dieses Mal ruckzuck gewusst, dann aber erst nach dem Mittagessen angerufen. Die Hefeles wollten gerade aufbrechen, um Blumen für ihre Terrasse zu kaufen. In ihrem Reihenhaus in der Donauwörther Parkstadt fühlen sie sich seit 20 Jahren wohl. Ohne den Garten allerdings könnten sie sich das beschauliche Leben nicht vorstellen.

Von der Zeitung würden sich die beiden generell mehr positive Nachrichten wünschen. Sie wissen allerdings auch, dass die Neuigkeiten von anderen gemacht werden. Ihre Hoffnung: „Dass die Pandemie und Corona endlich überwunden werden“.

Erika Hefele will auch in den nächsten Tagen eifrig beim Retro-Rätsel mitmachen. „Vielleicht habe ich ja noch einmal Glück“, schmunzelt sie. Für die Zeitungslektüre lassen sich die Hefeles Zeit: „Eine Stunde ist es mindestens“, erzählt die Rentnerin.

Bei anderen Gewinnspielen macht das Ehepaar gelegentlich mit, hat einmal bereits Eintrittskarten für ein Konzert in Gersthofen gewonnen.

Viele Jahre hat Erika Hefele ihr Geld für Hummel-Figuren ausgegeben. In einer Vitrine sind die edlen Stücke aufgereiht. „Das sind schöne Erinnerungen“, meint Erika Hefele, doch mit dem Sammeln hätten sie und ihr Mann aufgehört. Jetzt sei das Geld für die „Südtirol-Reise reserviert“.

Lesen Sie auch: