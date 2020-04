vor 15 Min.

Rettungsaktion in Hamlar für verletzten Schwan

In einer ungewöhnlichen Rettungsaktion konnte ein verletzter Schwan am See in Hamlar gerettet werden.

Am Baggersee in Hamlar geraten zwei Schwäne in eine Hochspannungsleitung. Für einen kommt die Hilfe zu spät. Doch der zweite kann in einer ungewöhnlichen Aktion gerettet werden.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Wehren aus Bäumenheim und Rain vergangene Woche ausgerückt. Ein verunglückter Schwan musste aus einem Baggersee zwischen Asbach-Bäumenheim und Eggelstetten gerettet werden.

Zwei Schwäne gerieten beim Abflug aus dem Gewässer in die nahe gelegene Hochspannungsleitung, ein Schwan überlebte die Kollision nicht, der zweite wurde schwer am rechten Bein verletzt.

Der Schwan wäre wohl verhungert

Eine aufmerksame Spaziergängerin bemerkte den verunglückten Vogel und meldete den Vorfall an das Veterinäramt des Landkreises. Da der Schwan nicht mehr laufen oder fliegen konnte, war er nicht mehr in der Lage ausreichend Futter zu finden. Zudem war tierärztliche Hilfe notwendig. Der zuständige Amtstierarzt verständigte sowohl die Feuerwehr als auch das Tierheim Hamlar. In einer gemeinsamen Aktion fand die Rettung des Schwanes statt. Die Feuerwehr aus Bäumenheim war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, ebenso die Feuerwehr aus Rain, da diese über ein motorisiertes Boot verfügt.

Der Schwan ahnte nichts von den guten Absichten der Feuerwehrmänner und versuchte sich der Gefangennahme zu entziehen. Dank des Geschicks des Bootsführers und seines, mit einem großen Kescher ausgestatteten Kollegen, konnte das Tier nach kurzer, aber spektakulärer Verfolgungsjagd über das Wasser, schonend eingefangen und in einer großen Transportbox verstaut werden. Am Ufer nahmen zwei Mitarbeiter des Tierheims Hamlar den Schwan in Empfang und transportierten ihn, zur weiteren Untersuchung und Behandlung, in das nahe gelegene Tierheim. (dz)

