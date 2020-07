19:00 Uhr

Riedlingen: Polizei schnappt Brandstifter

Exklusiv Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben die Brandstifter, die Sonntag- und Montagnacht ihr Unwesen in einigen Straßenzügen des Donauwörther Stadtteils Riedlingen getrieben haben, geschnappt.

Von Thomas Hilgendorf

Ein Polizeibeamter in zivil hat einen der Täter am Nachmittag in der Innenstadt erkannt. Der junge Mann hat die Taten gestanden und auch seine Komplizen genannt.

Das berichtete der Sprecher der PI Donauwörth, Stephan Rossmanith, am Abend gegenüber der Donauwörther Zeitung. Weitere Details zu den Tätern und den Motiven folgen - die Vernehmung läuft zur Stunde (Stand: 20.50 Uhr).

Mehr lesen Sie morgen in Ihrer DZ - online und Print.

