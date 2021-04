Riesenkran für neuen Turm bei Märker in Harburg

Plus Auf der Baustelle der Firma Märker in Harburg tut sich einiges. Für das höchste Bauwerk ist ein Turmdrehkran nötig, der gewaltige Ausmaße hat.

Direkt neben der B25 wird allmählich die Dimension des 100-Millionen-Euro-Projekts der Firma Märker in Harburg sichtbar. Um den neuen sogenannten Wärmetauscherturm, der am Ende 118 Meter messen soll, hochziehen zu können, wurde in den vergangenen Wochen mithilfe nicht weniger eindrucksvoller Hilfsmittel ein Turmdrehkran installiert. Der misst aktuell 84 Meter.

Baustellen dieser Größenordnung sind auch im wirtschaftsstarken Donau-Ries-Kreis nicht alltäglich. Seit dem Sommer 2020 laufen bei Märker die Arbeiten für das Vorhaben. Das Unternehmen erhält ein neues „Herzstück“ für die Produktion: einen Drehrohrofen. Dieser ist für die Zementherstellung, das Kerngeschäft der Firma, unverzichtbar. Bei einer Temperatur von 1460 Grad wird in einem solchen Ofen gemahlener Kalkstein zu Klinker gebrannt. Der wiederum ist der Grundstoff für Zement.

Das Unternehmen packte das Projekt an, weil der bisherige Drehrohrofen, der 1974 gebaut wurde, in die Jahre gekommen ist. Mit dem neuen Ofen könne man den Energieaufwand und damit die Produktionskosten deutlich senken, erklärten die Verantwortlichen der Firma. Gleichzeitig könnten mit der neuen Technik auch die Belastungen für die Umwelt gesenkt werden.

Das Fundament des Drehkrans reicht 20 Meter tief in den Boden

Der Ofen selbst wird 61 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4,20 Metern. Um die Röhre herum entstehen aufwendige neue Anlagen. Dazu gehören unter anderem Filter und Förderbänder – und der Wärmetauscherturm. Er ist das höchste Bauwerk in der Fabrik. Der bisherige Turm misst etwa 80 Meter. Der Neue soll es inklusive Kamin auf 118 Meter bringen.

Der Bau bedurfte bereits einiger Vorarbeiten. 200 Betonbohrpfähle für die Fundamente der Anlagen reichen bis zu 20 Meter in den Untergrund. Mit dem Beginn der Hochbauarbeiten wurden auf dem Betriebsgelände bereits einige Baukräne aufgestellt. Diese übertrifft der Turmdrehkran um Längen. Damit die Stahlgitter-Konstruktion überhaupt errichtet werden kann, erhielt der Turm ein Betonfundament, das 2,50 Meter dick ist, einen Durchmesser von fünf Metern hat und mit acht Bohrpfählen 20 Meter tief in der Erde verankert ist. Zum Aufbau des Drehkrans war unter anderem ein 650-Tonnen-Autokran nötig. Mit dem Drehkran in der jetzigen Form werden nach Auskunft von Märker-Geschäftsführerin Gerlinde Geiß die Stahlbauteile und die technischen Einbauten des Wärmetauscherturms montiert. Der Kran könne Lasten von bis zu 40 Tonnen heben.

Im November erreicht der Drehkran seine endgültige Höhe von 136 Metern

Wenn der Wärmetauscherturm eine Höhe von 66 Metern erreicht habe, werde der Drehkran am Bauwerk verankert und auf 118 Meter erhöht. Dies geschehe nicht mehr mit einem anderen Kran: „Der Turmdrehkran wird sich selbst mit einem Kletterelement in die Höhe bauen.“ Voraussichtlich im November 2020 werde der Kran dann auf seine endgültige Höhe von 136 Metern gebracht. Damit könne schließlich das oberste Bauteil – der Kamin – montiert werden. Die Arbeiten an sich laufen laut Gerlinde Geiß „sehr gut, wie sich am sichtbaren Baufortschritt ablesen lässt“.

Im Frühjahr 2020 soll der neue Märker-Ofen in Betrieb gehen

Die Abläufe seien gut organisiert, was bei der Vielzahl der beteiligten Firmen nicht immer leicht sei. Wie berichtet, sollen auf der Baustelle bis zu 200 Kräfte tätig sein. Besonderes Augenmerk lege man auf die Sicherheit, so die Geschäftsführerin. Glücklicherweise sei es seit Beginn des Projekts zu keinem Unfall gekommen. Gearbeitet werde in der Regel wochentags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr. „Es wird aber im Laufe des Projekts auch Zeiten geben, in denen länger gearbeitet wird“, kündigt Gerlinde Geiß an. In den Phasen, in denen die neu erstellten Anlagen in den Produktionsprozess eingebunden werden, werde der Baustellenbetrieb rund um die Uhr laufen. Dem Zeitplan zufolge soll der Drehrohrofen – es ist der achte seit der Firmengründung 1889 – im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden.

