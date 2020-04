Risse in der Villa Barbara

Plus Der Altersruhesitz des emeritierten Bischofs Walter Mixa muss saniert werden.

Es ist ein bekanntes Gebäude mit einer interessanten Geschichte und einem noch bekannteren Bewohner: die Villa Barbara im Kaisheimer Ortsteil Gunzenheim. Nun beschäftigt der Altersruhesitz für den emeritierten Bischof Walter Mixa die Verantwortlichen der örtlichen katholischen Kirchenstiftung St. Thomas. Grund: Das Bauwerk muss saniert werden. Unklar ist noch, wie kostspielig die Angelegenheit wird.

Riss am Westgiebel des Gebäudes in Gunzenheim

Tatsache hingegen ist, dass an dem Mauerwerk deutliche Spuren zu sehen sind, die wohl von Setzungen herrühren. Am meisten ins Auge falle laut Josef Knoblich, Mitglied der Kirchenverwaltung, ein Riss am Westgiebel des schmucken und denkmalgeschützten Gebäudes. Aber auch in mehreren Räumen seien die (Stuck-)Decken schadhaft. Der Riss an der Fassade sei schon einmal „verpresst“ worden, die Maßnahme habe aber nicht allzu lang gehalten. Ein Experte der Diözese Eichstätt habe nun empfohlen, erst einmal ein Bodengutachten in Auftrag zu geben, um der möglichen Ursache für die Setzungen auf die Spur zu kommen.

Für eine mögliche Fundament-Sanierung hat der Kaisheimer Gemeinderat nun einstimmig sein denkmalschutzrechtliches Einvernehmen erteilt. Kostenmäßig ist die Kommune außen vor. Die Villa gehört der Kirchenstiftung.

Vor 20 Jahren wurde die Villa Barbara saniert

Die Villa Barbara ließ vor knapp 110 Jahren der gebürtige Gunzenheimer Maximilian Strasser erbauen, der in die USA ausgewandert und dort ein reicher Mann geworden war. Das Haus in Gunzenheim nutzte er mit seiner Frau Lydia über Jahre hinweg als Sommersitz, ehe es dann an die Kirche überging und unter anderem als Unterkunft für Freizeiten genutzt wurde.

Zur Jahrtausendwende wurde das Bauwerk grundlegend saniert. Walter Mixa lebt seit Dezember 2010 in der Villa. (wwi)

