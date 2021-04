Ritter bleibt Chef der Kreis-Volksbanken

Rieser wird wiedergewählt. 7,1 Milliarden Kundenvolumen aller drei Banken

Die sechs Vorstände der drei selbstständigen Volksbanken Raiffeisenbanken im Landkreis Donau-Ries haben gewählt und dabei ihre Gesamtbilanz 2020 präsentiert. Bei den alle vier Jahre stattfindenden Wahlen wurde Paul W. Ritter einstimmig als Kreisverbandsvorsitzender Donau-Ries wiedergewählt. Der Diplom-Ökonom und gebürtige Wemdinger ist Vorstandsvorsitzender der RVB Ries und seit sechs Jahren auch Kreisverbandsvorsitzender.

Der traditionell aktive Kreisverband Donau-Ries vertritt die Interessen der drei selbstständigen VR-Banken nach innen und außen und organisiert auf operativer Ebene gemeinsame Veranstaltungen sowie Spenden und Sponsorings auf Landkreisebene. Seit 35 Jahren organisiert er den renommierten VR-Wirtschaftstag sowie aktuell den mit über 12.000 Euro dotierten Donau-Rieser Heimatpreis.

Als neuer Kassenprüfer für das Kreisverbandsbudget einstimmig gewählt wurde Bernd Frisch, neuer Vorstandsvorsitzender der RVB Wemding. Er folgt auf Wilhelm Feil, der zum Jahresende in den Ruhestand trat (wir berichteten). Kreisverbandsreferentin Stefanie Saam, verantwortlich für Kommunikation und Veranstaltungsmanagement, wurde vom Gremium als Schriftführerin bestätigt.

„Mit einer Gesamtbilanzsumme der drei Banken von 3,4 Milliarden Euro ist der Kreisverband Donau-Ries die größte Bankengruppe innerhalb unseres Landkreises“, sagte Ritter. „Unser bilanzielles Eigenkapital von knapp 400 Millionen Euro macht uns stark und schützt unsere Mitglieder und Kunden.“

Das betreute Kundenvolumen, also die Summe aus Kundenkredit- und Kundenanlagevolumen, betrage gut 7,1 Milliarden Euro. „Allein vergangenes Jahr haben unsere drei Banken 577 Millionen Euro an neuen Krediten ausgeben können. Pro Arbeitstag also über zwei Millionen Euro: Das ist frischer Treibstoff für den Mittelstand, den Motor unserer heimischen Wirtschaft“, so Ritter. „Genossenschaftsbanken sind für ihre Mitglieder und den Mittelstand vor Ort da. Dafür wurden wir einst gegründet. Wir unterstützen den regionalen Wirtschaftskreislauf für alle hier lebenden Menschen spürbar“.

Über 600 Mitarbeiter der RVB Donauwörth, Ries und Wemding arbeiten im Landkreis für 57.000 Mitglieder und 114.000 Kunden. Die Kommunen profitierten von hohen Gewerbesteuern in Millionenhöhe. Hinzu kämen jedes Jahr rund 300.000 Euro an Spenden aus dem VR-Gewinnsparen für Vereine und Institutionen im ganzen Landkreis, so Ritter abschließend. (pm)