vor 39 Min.

Röglinger Musikanten wird es nicht langweilig

Auch heuer stehen wieder zahlreiche Termine an. Die Zahl der Mitglieder steigt

Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Rögling haben die Mitglieder auf ein aktives und positiv verlaufenes Vereinsjahr zurückgeblickt. Vorsitzender und Dirigent Anton Böswald referierte dabei über die Ereignisse 2019.

Dem Verein gehören derzeit 86 Aktive an, die in der Stamm- oder Jugendkapelle musizieren oder ein Blasinstrument erlernen. Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf 196. 47 Proben wurden abgehalten und 33 Auftritte wahrgenommen. Bei seinem Ausblick auf dieses Jahr wies Böswald auf einen erneut „sehr gut gefüllten Terminkalender“ hin. Er hob besonders das Frühjahrskonzert hervor, das von der Stammkapelle und der Jugendkapelle sowie dem Männergesangverein gestaltet wird. Des Weiteren ist man Festkapelle beim 125-jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Haunsfeld. Die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Huisheim und die Mitwirkung bei mehreren Festumzügen stehen ebenfalls auf dem Programm. Böswald bedankte sich bei seinem Vorstandskollegen und allen Musikanten für das engagierte Mitwirken und das harmonische Miteinander. Sein Dank galt auch Bürgermeisterin Maria Mittl, die immer ein „offenes Ohr“ habe.

Kassenwart Matthias Koch trug den Kassenbericht vor. Martin Wittmann, der mit Ulrike Ossiander die Kasse prüfte, bescheinigte ihm eine gewissenhafte Kassenführung. Die Dirigentin der Jugendkapelle, Claudia Schmid, berichtete, dass derzeit 25 Jungmusikanten aktiv seien. Es wurden 39 Musikproben abgehalten. Jugendleiter Markus Zinsmeister referierte, dass wieder Jungmusikanten erfolgreich an den D-2-Prüfungen teilgenommen hätten. Im Sommer werden Kinder und Jugendliche auf die D-1-Prüfung vorbereitet. In seiner Vorausschau berichtete Zinsmeister, dass für 2020 wieder ein Kaffeekonzert geplant sei. Die Teilnahme am Ferienprogramm, ein Jugendkapellenausflug sowie eine Weihnachtsfeier stehen ebenfalls an. Bürgermeisterin Mittl bedankte sich bei allen Aktiven und erklärte, dass sie voll Stolz auf die Musikkapelle blicke, die das dörfliche Leben bereichere und auch die Gemeinde über die Ortsgrenzen hinaus repräsentiere. (dz)