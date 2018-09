07:28 Uhr

Röglings neuer Pfarrer: Von der Großstadt aufs Dorf

Tobias Scholz, zuvor in Nürnberg tätig, ist neuer Pfarrer von Rögling und Tagmersheim. Warum er sich auf die Aufgabe auf dem „Land“ freut.

Von Helmut Bissinger

In seiner letzten Pfarrei haben ihn Sekretärinnen, zwei Diakone und ein Kaplan unterstützt. Da mutet die neue Pfarrstelle für Tobias Scholz fast wie eine Diaspora an. Das sei sie aber keineswegs. Im Gegenteil: „Ich wollte wieder aufs Land und habe schon in den ersten Tagen gespürt, wie man mir die Ankunft leicht machen möchte.“ Scholz ist der neue Pfarrer für Rögling und Tagmersheim.

In Nürnberg hat er drei Stadtpfarreien unter einen Hut bringen müssen, nachdem ein neuer Pastoralraum (in der Diözese Eichstätt der Name für Pfarreiengemeinschaften) geschaffen worden war. Rund 13000 Katholiken hat er in der fränkischen Metropole betreut. Da sei er doch mehr Verwalter und Manager gewesen, räumt Scholz ein. Das habe an seiner Gesundheit genagt.

Bischof kommt dem Wunsch nach

Bischof Gregor Maria Hanke ist nach zwei Jahren an „durchaus schwieriger Stelle“ dem Wunsch des 39-Jährigen nachgekommen und hat ihn zum neuen Pfarrer in Rögling und Tagmersheim sowie zum Leiter des Pfarrverbands Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld ernennt. Dazu gehören auch die Pfarreien Emskeim und Rohrbach. Das sei natürlich auch eine Herausforderung, sei doch davon auszugehen, dass der dort tätige Priester aus Indien eines Tages in seine Heimat zurückkehren wolle.

In Rögling und Tagmersheim hofft Scholz, wieder „mehr in der Seelsorge“ arbeiten zu können. Er habe schon den Anspruch die Katholiken in beiden Ortschaften kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das sei in der Großstadt natürlich anders gewesen. Angekommen ist der „Neue“ schon ein bisschen im schmucken Pfarrhaus in der Nadlerstraße: Er hat mit der Bürgermeisterin gesprochen und einen langjährigen Freund wiedergesehen: Albert Böswald, der in Sankt Walburg in Eichstätt Mesner ist.

Begeistert von der Pfarrkirche

Als auch er dort eingesetzt war, habe er Böswald einmal in Rögling besucht, „nicht ahnend einmal hierher berufen zu werden“. Und schon damals sei er von der Röglinger Pfarrkirche begeistert gewesen. Er sei jedenfalls froh, wieder den Weg „zurück aufs Land“ gefunden zu haben, weil dort, genauer gesagt in einem Dorf bei Kaufbeuren, auch seine Wurzeln zu suchen sind. Lange Jahre hat er aber auch in Ingolstadt gewohnt.

Wie er denn zur Berufung gekommen sei? Scholz holt aus und erzählt von Schlüsselerlebnissen: Als er bei seinem Zivildienst im Klinikum in Ingolstadt Menschen sterben habe sehen oder als ihm seine Zukunft bei einem Evangelium in der Kirche von Ingolstadt-Oberhaunstatt klar geworden sei. „Du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig“, heißt es da in einer Passage, als Gott zu Martha und Maria spricht – später war dies der Primizspruch des jungen Mannes, der eigentlich Landwirtschaft oder Veterinärmedizin studieren wollte.

Priesterweihe im Jahr 2006

Im Grunde schien sein Weg aber festgelegt – Scholz war in Oberhaunstadt Ministrant, Oberministrant, Mesner und Organist. Nach seinem Zivildienst begann er in Eichstätt ein Theologiestudium, gekrönt von der Priesterweihe im Jahr 2006 im dortigen Dom und der Primiz im mittelfränkischen Abenberg, wo er als Diakon wirkte. Danach folgten doch etliche Diakon und Pfarrstellen. Seither hat er einen treuen Weggefährten: seinen Pudel Nicki. Seine langjährige Haushälterin wollte den Weg ins Schwäbische nicht mitgehen, doch schneller als gedacht ist der neue Pfarrer fündig geworden: Er hat bereits eine neue Haushälterin gefunden, die sogar in Rögling wohnt.

Die Voraussetzungen seien also gut, sagt der Pfarrer, während sein Vater, ein Elektriker, im Pfarrhaus Lampen aufhängt. Auch in dem Raum, der ausschließlich für ein Fitnessgerät reserviert ist, wird es Licht geben. Dort will sich Scholz die notwendige Kondition holen. Neu beleben will der den Pfarrgarten. Es sei hier „eben eine ganz andere Welt“ als in Nürnberg. Von einem Riesentempel wechsle er in eine Dorfkirche.

„Wo wollen Sie hin?“, fragt der Reporter am Ende eines anregenden Meinungsaustausches. „In den Himmel“, antwortet Scholz schlagfertig und schmunzelnd. Nein, er wolle die Freundschaft mit Christus pflegen und diese Erfahrung an die Gläubigen weitergeben. Wenn er Menschen für die Kirche begeistern könnte, die damit bislang wenig anfangen konnten, würde er sich jedenfalls sehr freuen, sagt Tobias Scholz mit dem Brustton der Überzeugung.

Die ersten Gottesdienste zelebriert Pfarrer Scholz bereits jetzt am Wochenende: am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag in Tagmersheim und Rögling. Offiziell ins Amt eingeführt wird er durch Dekan Konrad Bayerle bei einem feierlichen Gottesdienst mit anschließendem Empfang am Sonntag, 30. September, um 17 Uhr.

